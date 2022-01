JAKARTAย โ€“ Memasuki 2022, Prambors, radio anak muda pertama dan terbesar di Indonesia terus mengembangkan kreativitas kontennya untuk menghibur Kawula Muda. Salah satu konten menarik yang dihadirkan oleh Prambors yaitu KKK atau Kompilasi Kisah Kamu.

KKK kembali hadir di awal tahun ini dengan berkolaborasi bersama juara kedua Prambors Podcastar, yaitu Drama Tatiana. Kolaborasi kali ini dengan Drama Tatiana mengusung Tema 'Drama John' yang akan membahas tentang pencarian cinta seorang pria biasa bernama John yang belum bisa move on dari mantannya terdahulu, Tatiana.

Mulai 12 Januari 2022, Kompilasi Kisah Kamu vol 1 X Drama Tatiana full episode, bisa didengarkan eksklusif di aplikasi Prambors yang tersedia di App store dan Play store, setiap hari Rabu dan Jumat jam 11 siang. Kawula Muda juga bisa mendengarkan cuplikannya premier di siaran program pagi, DGITM dan program sore, Sunset Trip.

Serunya lagi, bukan hanya bisa mendengarkan drama radio, tapi Kawula Muda juga berkesempatan mengikuti kuis Kompilasi Kisah Kamu yang berhadiah voucher makan fancy dengan cara menjawab pertanyaan via comment yang ada di aplikasi Prambors hingga 3 Februari 2022.

Iqbal Tawakkal selaku General Manager Prambors mengatakan, Prambors terus bergerak menghadirkan konten menarik dan positif buat Kawula Muda. "Pada awal 2022 ini Prambors sudah mempersiapkan konten kolaborasinya bersama juara kedua Prambors Podcastar, yaitu KKK X Drama Tatiana yang diharapkan menjadi Program yang menghibur untuk Kawula Muda,โ€ ujarnya.

Sebelum berkolaborasi dengan Drama Tatiana, Kompilasi Kisah Kamu sukses berkolaborasi dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, membahas empat hal yang relate sekali dengan pelajar Indonesia tentang narkotika, bullying, intoleransi, dan kekerasan seksual.

Jadi, Jangan lupa dengerin keseruan Kompilasi Kisah Kamu X Drama Tatiana ya!

