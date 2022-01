MEGAN Fox baru saja dilamar sang kekasih, Machine Gun Kelly (MGK). Rapper papan atas itu melamar Megan Fox dengan cincin tunangan spesial yang dia desain sendiri.

MGK dibantu ahli perhiasan Stephen Webster untuk merancang engagement ring tersebut menggunakan dua batu birthstones kombinasi MGK dan Megan, berlian untuk MGK dan batu emerald atau zamrud untuk Megan.

Batu berlian dan zamrud berwarna hijau tersebut dibentuk menyerupai bentuk buah pir, dipasang dengan dua pita magnetis duri. Mengutip Page Six, Jumat (14/1/2022) Kelly menyebutkan, desain ini sebagai lambang dua bagian dari jiwa yang sama membentuk cinta di antara dirinya dengan sang istri. Stephen Webster mengatakan, desain ini spesial dirancang MGK untuk Megan.

“MGK menginginkan sesuatu yang benar-benar orisinal dan bermakna bagi Megan dan dirinya sendiri, ”kata Stephen saat diwawancara Vogue.

Baca Juga : Machine Gun Kelly Resmi Lamar Megan Fox setelah 1,5 Tahun Pacaran

Gemologist Olivia Landau menyebutkan, cincin dengan style seperti cincin tunangan Megan dari MGK ini memang sedang menjadi tren dalam dua tahun terakhir. Olivia menaksir, harga cincin Megan bisa bernilai hingga USD75.000 atau sekira Rp1 miliar.

“Batunya masing-masing berukuran sekitar 2 hingga 2,5 karat. Tergantung kualitasnya, cincin serupa bisa berkisar dari USD50.000 hingga USD75.000,” katanya.

Baca Juga : 4 Potret Seksi Megan Fox Pakai Dress Transparan di Toilet Pria

Sementara menurut Kathryn Money, SVP merchandising and retail Brilliant Earth‘s menambahkan, cincin model “toi et moi”seperti engagement ring Megan Fox tersebut memang sedang in sekarang. Ia memprediksi, permata berharga di cincin bintang film Jennifer’s Body masing-masing beratnya bisa mencapai 4 atau 5 karat yang harganya diperkirakan mulai dari USD300.000 sampai USD400.000 atau kurang lebih RpRp4,2 sampai Rp5,7 miliar.

Jika jadi menikah dengan Machine Gun Kelly, pernikahan ini akan menjadi yang kedua bagi Megan Fox. Sebelumnya Megan sudah pernah menikah dengan aktor terkenal, Brian Austin Green dan dikaruniai tiga orang anak, Noah, Bodhi, dan Journey.

(hel)