AKTRIS Pevita Pearce tengah merayakan momen dirinya yang sudah siap comeback ke dunia hiburan. Sempat lama hiatus, Pevita mengaku di tahun 2022 siap mengeksplorasi dan kembali aktif.

Selebrasi comebacknya kali ini, ditandai oleh Pevita Pearce lewat unggahan potret terbaru dirinya. Melalui akun Instagram pribadinya, bintang 5cm dan Gundala tersebut menunggah kolase foto-foto cantik dirinya.

Di kolase foto tersebut tampak Pevita tampil elegan sekaligus seksi bebalut dress strapless atau dress kemben beraksen ekor tulle warna coklat tembaga yang ia padukan bersama celana panjang straightpants warna putih.

Rambut panjangnya dibiarkan tergerai alami, dibelah tengah dan diberi jepit panjang besi di sisi kanan dan kiri. Tak perlu makeup tebal, wajah cantik Pevita hanya dirias makeup tipis bergaya natural dengan lipstick warna nude.

“After a long hiatus, now i'm ready to rock 2022! 2022 akan jadi tahun explorasi, pushing boundaries, and being proactive. Bring it on!,” tulis Pevita sebagai keterangan foto.

Terlihat di kolom komentar, para netizen langsung ramai memuji potret penampilan cantik Pevita. Bahkan sampai ada yang beran mengajak Pevita ke KUA untuk menikah.

“Duhhh kmu cantikkk bgt sihhhhhhh,” kata Masayu Anastasia.

“Jumat pagi turun bidadari,” gombalan akun **kcymarga26

“Im ready to KUA with you lets goo,” seru netizen pemilik akun bernama Seco**rums semangat.

“Masha Allah cakeeeppp amat ini makhluk,” puji akun Ajal***dulu

“Masya Allah, jadi sayang,” tambah netizen dengan akun bernama Epk**aje

