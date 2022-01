FUJIANTI Utami Putri alias Fuji, adik mendiang Bibi Ardiansyah belum lama ini didapuk sebagai pemeran utama film Bukan Cinderella. Tentunya nama adik ipar Vanessa Angel akan semakin populer kedepannya.

Fuji sendiri memang kerap mencuri perhatian. Selain paras cantiknya, penampilannya yang modis pun turut menjadi sorotan. Tak hanya gaya berpakaian, Fuji juga pintar merias rambut, lho. Penasaran? Yuk simak lima model rambut Fuji berikut ini yang bisa jadi referensi kamu saat bergaya, dikutip dari Instagram @fuji_an, Minggu (16/1/2022)

1. Wavy hair





Fuji memberi sentuhan styling wavy pada rambut coklatnya. Model rambut ini memberi kesan yang simpel, namun tetap memesona. Wajahnya terlihat lebih fresh dan menggemaskan. Sedikit poni tipis yang menjuntai di dahi pun turut membuatnya semakin imut. Apalagi wajahnya dirias dengan makeup natural look. Alis on fleek serta lip tint merah yang on point semakin menyempurnakan penampilannya. Berpose tersenyum sambil menggendong bayi, Fuji terlihat begitu cantik!

2. Curly hair





Kali ini Fuji memberi sentuhan styling curly pada rambut pendeknya. Terlihat, pesonanya semakin terpancar dengan gaya ini. Fuji tampak lebih modis dan menawan. Apalagi wajahnya dirias dengan makeup flawless look dan lipstik ombre berwarna merah. Highlighter yang on point membuat wajahnya begitu glowing. Fuji memang selalu berhasil membuat para pria jatuh hati.

3. Kepang dua





Salah satu ciri khas Fuji adalah model rambut kepang dua. Gaya ini membuat Fuji terlihat lebih imut sekaligus stylish. Apalagi poni tipis yang menjuntai di dahinya itu. Makeup natural look dengan lip tint merah merona semakin menyempurnakan penampilannya. Fuji memang tak pernah gagal tampil memukau.

4. Ponytail

Kali ini Fuji tampil memesona dengan model rambut ponytail alias kuncir kuda. Gaya rambut yang satu ini memang terlihat lebih menarik jika menyisakan sebagian rambut di bagian depan. Wajahnya terlihat lebih cantik dan manis di potret ini. Apalagi dengan perpaduan outfitnya. Modis sekaligus stylish! 5. Rambut cepol

Fuji tampil menawan dengan model rambut cepol dan poni yang terurai. Wajahnya terlihat begitu manis meski hanya tampak dari samping. Fuji tampil fashionable dengan outfit perpaduan biru dan merah kali ini. Warna biru yang terang membuat penampilanya sangat eye catching. Siapa pun pasti langsung menyoroti penampilannya kala itu. Fuji memang selalu berhasil mencuri perhatian para penggemarnya.