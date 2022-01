RABU 12 Januari 2022 menjadi hari yang istimewa bagi Menteri Kesehatan Budi Gunadi sadikin. Pria kelahiran Mei 1964 tersebut tengah merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-30 tahun.

Pria kelahiran bogor ini diketahui menikah dengan perempuan cantik bernama Ida Rachmawati. Dari pernikahannya tersebut Menkes Budi dikaruniai tiga orang anak yakni Sabila Maharani, Nabila Raihana, dan Reza Abdurahman.

Sebagaimana diketahui, sosok Budi Gunadi Sadikin saat ini tengah mengemban tugas besar untuk mengendalikan pandemi Covid-19 yang menyerang Tanah Air. Meski sibuk dan menghadapi banyak tekanan dari tanggung jawab pekerjaannya, namun ia tetap memiliki sisi romantis terhadap sang istri.

Dalam unggahan Instastorynya @budigsadikin yang diunggah pada Kamis 13 Januari 2022, pria yang telah menikah sejak 1992 ini memperlihatkan tiga foto kedekatanya dengan sang istri.

Menkes Budi tampak mengenakan setelan jas hitam lengkap dengan dasinya, ditemani oleh sang istri yang mengenalan pakaian merah muda. Kesan romantis juga tampak saat Ida sedang membetulkan dasi yang dipakai oleh Menkes Budi.

Tak lupa dalam unggahan InstaStory tersebut terdapat caption yang bertulis:

"I looked up 'perfect' in the dictionary and there was a picture of you. Happy 30th Wedding Aniversary Bunda. 12 Januari 2022 Love-Ayah".

