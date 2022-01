BUAH hati Lesti Kejora dan Rizky Billar, Muhammad Leslar Al-fatih Billar tengah menjadi sorotan. Selain parasnya yang tampan dan hidungnya yang mancung, outfit bayi yang dipanggil Baby L alias Abang L ini juga mencuri perhatian.

Belum lama ini akun Instagram @leslaralfatih.fashion membongkar harga outfit Abang L. Pasalnya, anak yang lahir pada 26 Desember 2021 itu memakai busana dengan total lebih dari Rp5 juta. Penasaran? Yuk, simak ulasannya berikut ini, Sabtu (15/1/2022).

Dalam unggahan, Abang L memakai sweater biru elektrik bergambar macan yang ikonik dari brand ternama Jepang, Kenzo. Tak hanya itu, Abang L juga memakai topi bayi putih bermotif merek Boss sebagai aksesori. Meski terlihat simpel, rupanya outfit itu dibanderol harga yang cukup fantastis, lho!

Tak tanggung-tanggung, sweater biru itu adalah blue tiger glasses baby sweatshirt dari Kenzo yang harganya mencapai Rp3.250.000. Sweater itu memang terlihat sangat nyaman dengan bahannya yang premium, ya. Jahitannya pun terlihat rapi dari potret ini. Tak heran jika sweater itu dibanderol harga yang mahal.

Baca Juga : Rizky Billar Akhirnya Unggah Foto Baby L, Netizen Tersulut Emosi

Sementara untuk topi, Abang L memakai baby blue all over logo babysuit set dari merek Boss yang dibanderol harga Rp2.100.000. Waw, harga yang cukup mahal ya untuk satu topi mungil itu. Meski demikian, topi itu terlihat sangat cocok di kepala mungil Abang L. So cute!

Baca Juga : Lesti Kejora Nangis Kejer, Baju Baby L Gak Ada yang Muat



Tak dipungkiri unggahan itu langsung ramai dibanjiri beragam komentar. Banyak yang mengaku terkejut mengetahui harga outfit Abang L. Bahkan menyebut harga outfitnya setara dengan uang cicilan rumahnya.

"Masya allah abang..mules aku baca nominalnya," tulis netizen.

"Harga outfitmu setara dengan uang semesteranku bang," sahut netizen lain.

"Maa Sya Allah...Berkah ya Abang L, baju gamis emak2 Insecure," ujar netizen lain.

"Masya Allah baju2 Baby L liat harganya langsung pusing saya," ungkap netizen lain.

"Dompet ku menangis liat harga nya," balas netizen lain.

"Branded sejak bayik," tulis netizen lain.

"Gajiku gak cukup buat beli kaosnya," kata netizen lainnya.

(hel)