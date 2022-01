TANTE Ernie rasanya tak pernah gagal membuat netizen gagal fokus. Apalagi saat berbalut busana seksi dan ketat, wanita berusia 45 tahun itu selalu berhasil bikin netizen takjub.

Seperti unggahan terbarunya di Instagram. Tante Ernie memakai crop top merah model cut out yang begitu ketat sambil tersenyum unjuk gigi di depan kamera. Sontak saja netizen menyoroti penampilan seksinya.

"Smile while you still have teeth," tulisnya dalam Instagram @himynameisernie, dikutip pada Senin (17/1/2022).

Tante Ernie tampil seksi memakai crop top model cut out yang ketat membuat belahan dadanya menyembul. Kulit mulusnya pun langsung terekspos di kamera. Lipatan ketiak yang terpampang membuatnya semakin seksi. Apalagi ada aksen pita di bagian dadanya, netizen pun dibuat gagal fokus melihatnya. Baju merah ketat itu membuat Tante Ernie tampak begitu menggoda.

Tak ketinggalan, Tante Ernie juga memberi sentuhan styling curly pada ujung rambutnya. Wajahnya pun dirias cantik dengan makeup natural look dan lipstik merah yang tak mencolok. Bulu mata lentik serta alis yang on fleek semakin menyempurnakan penampilannya.

Wanita berjuluk Tante Pemersatu Bangsa itu terlihat begitu sempurna dengan kecantikannya. Apalagi ketika tersenyum manis seperti ini. Tak heran jika para pria langsung jatuh hati melihatnya.

Unggahan itu langsung dibanjiri beragam komentar. Banyak yang memuji paras cantik dan tubuh body goals Tante Ernie. Tak sedikit juga yang merasa gemas melihatnya.

"Astagfirullah.. ga kuat aku nengoknya," kata ale*****

"Seger liat nya," balas tja*****

"Tante memang cantik dan baik," tulis dip*****

"Cantik & sexy... Wow banget lahhh," timpal and*****

"Yang baju merah jangan sampe lepas," sahut kmz*****

"Gemeesh," tulis her*****

(hel)