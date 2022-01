VAKSINASI adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan selama masa pandemi Covid-19. Vaksinasi dapat mengurangi tingkat keparahan penyakit yang diderita seseorang apabila terinfeksi Covid-19.

Salah satu vaksin yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah Sinovac. Seperti diketahui, Sinovac adalah vaksin Covid-19 asal China. Namun, Indonesia melalui PT Bio Farma memiliki izin memproduksi vaksin Sinovac dalam negeri yang diberi nama CoronaVac.

CoronaVac menjadi vaksin Covid-19 pertama yang disuntikkan dan paling banyak diberikan kepada masyarakat Indonesia sejak Januari 2021. Menariknya, vaksin yang terbuat dari virus Covid-19 yang sudah dimatikan ini efektif dalam membentuk antibodi pada manusia.

Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam (PAPDI), dr. Ceva Wicaksono Pitoyo, SpPD, K-P, FINASIM, KIC, mengatakan vaksin CoronaVac menunjukkan efikasi yang bisa bisa mencapai 90 persen untuk melindungi tubuh dari infeksi Covid-19.

"Namun, efikasi bisa turun pada beberapa kasus termasuk pada Varian of Concern (VOC), dan bisa meningkat kembali ketika melakukan boostering," terang dr. Ceva, dalam 'Indonesian Congress Symposium on Combating Covid-19 Pandemic Without Boundaries', Minggu (16/1/2022).

Ia menambahkan efikasi vaksin CoronaVac tersebut dapat diketahui apabila antibodi neutralizingnya diukur. Terkait dengan masalah respon vaksin CoronaVac pada tubuh atau klinis, dr. Ceva mengatakan kondisi tersebut akan sangat bergantung pada banyak hal.

"Respon tubuh tergantung pada komorbiditas (riwayat penyakit penyerta), usia pasien, dan gejala penyakit itu akan ditentukan juga bukan hanya kepada respon imun tapi juga pada jumlah virus (Viral load)," tuntasnya.

