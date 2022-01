PENYANYI Agnez Mo kembali menyita perhatian publik. Pelantun Coke Bottle itu baru saja didapuk sebagai cover majalah ternama Los Angeles, Composure Magazine.

Agnez Mo tampil begitu memukau memakai busana yang diatur oleh fashion stylist ternama, Estelle Aporongao. Dia diketahui pernah mengarahkan gaya beberapa selebriti Hollywood, salah satunya Jacob Batalon.

Tak ingin melewati momen, pemilik nama asli Agnes Monica Muljoto itu pun mengunggah potretnya di akun Instagram. Penasaran? Yuk, intip potretnya!

"Find my cover @composure.mag and my story," tulisnya dalam keterangan, dikutip MNC Portal Indonesia pada Senin (17/1/2022).

Bisa dilihat, Agnez Mo tampil begitu stunning memakai bodycon dress lengan panjang putih bermotif floral. Ada sedikit potongan unik pada kedua sisi lengannya. Gayanya semakin ciamik dengan aksesori gold ndebel choker khas Afrika di lehernya. Agnez Mo terlihat sangat stylish di potret ini. Apalagi rambut pendeknya diberi sentuhan wavy style. Penyanyi 35 tahun itu tampak begitu memesona.

Tak lupa, wajahnya pun dirias cantik dengan makeup natural look dan lipstik matte berwarna nude. Bulu mata lentik serta highlighter yang on point semakin menyempurnakan penampilannya. Berpose cantik sambil tersenyum ke kamera, Agnez Mo terlihat begitu menawan bak supermodel. Tak heran jika Adam Rosyadi kerap jatuh hati melihatnya.

Tak dipungkiri, prestasinya itu menuai beragam reaksi. Banyak netizen yang terpana dan memuji paras cantik Agnez Mo. Bahkan, penyanyi Melly Goeslaw pun turut meninggalkan komentar.

"Cantiiiiik bangeeet," tulis Melly Goeslaw.

"INCREDIBLE," tuis musisi Amadeus.

"Cantik nya mulu Queen," sahut ratn*****.

"Untuk style Agnez Mo emg ga di ragukan lagi, cocok aja gitu liatnya!" ujar tiff*****.

"Gorgeous," balas _chan*****.

"Damn, Lookin' Stunning Queen," timpal rian****.

"Edan ! Auraanyaaa gilak gilak gilak," kata cici*****.

"Not model but like a supermodel," tulis witw*****.

