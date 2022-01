SYAHRINI diketahui sedang berlibur di Singapura. Tentu saja penampilannya tetap stunning dan stylish. Ini bisa dilihat dari beberapa unggahannya di Instagram.

Salah satu outfit yang mencuri perhatian ketika Syahrini memakai high heels dengan warna yang berbeda. Pelantun Sesuatu itu tampil simpel, namun tetap elegan.

Â

"One Obedient Step At A Time Will Take You To ALLAH SWT Plans," tulisnya dalam keterangan, dikutip MNC Portal Indonesia pada Senin (17/1/2022).

Terlihat, Syahrini tampil simpel memakai kemeja lengan panjang polos berwarna hitam dan celana panjang berwarna putih. Dia memadukan outfitnya dengan hijab segiempat polos berwarna pink.

Istri Reino Barack itu sengaja memakai tas pink mentereng sebagai color blocked agar tetap eye catching. Gayanya semakin lengkap dengan kacamata hitam dan aksesori jam tangan berwarna putih.

Menariknya, Syahrini memakai ankle strap heels warna mentereng yang berbeda di potret ini. Dia memakai high heels warna kuning pada kaki kirinya dan warna pink pada kaki kanannya. Gayanya justru menjadi semakin berkelas dan stylish, ya. Tentu saja outfit ini langsung menjadi perhatian publik.

Melansir dari akun Instagram @fashionsyahrini2, rupanya high heels itu keluaran brand SJP, milik bintang Hollywood Sarah Jessica Parker. Syahrini memakai high heels model Rogue Bis yang dibanderol seharga Rp5.688.000. Harga ini terbilang cukup murah bagi penyanyi berjuluk Incess ini, ya.

Unggahan itu langsung dibanjiri beragam komentar. Banyak netizen yang memuji outfit stylish Syahrini. Tak sedikit juga yang salah fokus melihat sepatu berbeda warna itu.

"Ketuker di masjid apa gimana....hahahaaa," tulis win****.

"Kalau aku pakai dikira ketuker," balas tri****.

"Girly bgt ..so cuteee cocok bgt kaki Ibu RB pake highheels warna neon nyala cetar gitu ...Masya Allah Always stuning and fashionable .....keceeeeee parahhh ," kata raj****.

"Cucok min... Warna gonjreng tapi knp klo sama incess dan kaki incess selalu cantik keliatan nya," sahut mum****.

Baca juga: Gaya Syahrini Tenteng Tas Rp1,5 Miliar, Incess Memang Tiada Lawan!

"Trend mode terdepan," balas fud****.

"Lucu ntar bakal jadi trend ni pakai sepatu beda warna," kata din****.

(DRM)