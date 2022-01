JAKARTA - Kembali Podcast Gelisah bareng Wibhi yang selalu mengangkat tentang kegelisahan. Nah, obrolan kali ini Wibhi akan ditemani oleh seorang chief Executive Officer yang akan memberikan kita banyak informasi tentang Makanan Halal! Dan kita juga akan membahas isu yang sedang trend di Masyarakat. Siapa lagi kalau bukan Aisha Maharani! Buruan langsung dengerin di RCTI+ yuk!

Aisha Maharani Merupakan seorang Konsultan Halal yang memang sangat Concern tentang makan halal di Indonesia.Aisha juga bekerja di Lembaga LPPOM yang mengurusi jurnal - jurnal Halal. Selain itu juga mendirikan Halal Corner sejak tahun 2009 di sosial media yang memberikan konten - konten tentang makanan Halal, selain itu wanita kelahiran tahun 1979 ini juga menulis buku Halal is my Way.

Ramai sedang dibahas bahkan menjadi Viral restoran yang diterpa isu belum bersertifikasi halal akan tetapi banyak muslim yang sering makan disana dan memakai campuran bahan Non halal . Hal ini viral ketika seorang netizen membahasanya di media sosial, berita ini dikatakan valid karena netizen ini bertanya langsung kepada Chefnya. Tentunya Netizen banyak yang bereaksi dan juga khawatirnya terjadi Simpang- siur.

Menurut seorang halal Konsultan yaitu aisha, memang hal ini ada di masyarakat bukan hanya satu aduan ini saja sebenarnya ada beberapa tetapi mungkin yang viral memang baru ini. Dan benar bahwa restoran tersebut belum bersertifikasi halal karena restoran ini mengajukan sertifikasi sejak tahun 2009 dan belum turun hingga saat ini, jadi isu yang ramai di masyarakat itu adalah benar adanya.

Bagaimana pembahasannya Insight full bukan ? Ayo dengarkan kelanjutannya hanya di RCTI+.

(hel)