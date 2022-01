KULIT kering bisa disebabkan berbagai faktor. Salah satunya yakni jika tubuh Anda sedang mengalami dehidrasi.

Tapi kenapa dehidrasi bisa menyebabkan kulit kering? Ya, ternyata kulit mengandung sekitar 30 persen air, yang berkontribusi pada kekenyalan, elastisitas, dan ketahanannya.

Jika Anda terhidrasi dengan baik, maka kulit akan lebih sehat dan glowing. Hal ini pun dibenarkan oleh Nutritionist, Member of the Dietetic Advisory Board and Outer Nutrition Advisory Board, Herbalife Nutrition Aria Novitasari.

Dia juga mengatakan ada banyak cara untuk memastikan kulit dapat terhidrasi dengan baik. Misalnya menggunakan skincare sesuai jenis kulit hingga mengonsumsi makanan yang mendukung kesehatan kulit.

"Ciri-ciri dehidrasi yakni jika kulit terlihat kering, bersisik, atau teriritasi, mungkin sudah waktunya untuk memperhatikan hidrasi dan kebiasaan makan Anda,” kata Aria.

Di samping minum 8 gelas sehari, Anda juga perlu asupan buah dan makanan lainya yang menyehatkan. Makanan ini kaya akan antioksidan seperti vitamin A, C, dan E berikut ini

1. Semangka

Semangka punya kandungan airnya tinggi, yaitu lebih dari 90 persen. Semangka mengandung mineral dan fitokimia seperti likopen, vitamin C, dan beta karoten, yang semuanya dapat mendukung kesehatan kulit.

Jika dibandingkan dengan tomat, stroberi, atau jambu biji, semangka menawarkan jumlah antioksidan yang baik loh. Anda bisa makan semangka sebagai camilan atau buatlah smoothie yang lezat dan menyegarkan.

2. Jeruk

Seperti semangka, Jeruk mengandung banyak air (80-89 persen) serta vitamin C. Jeruk bisa dibawa kemana saja dan bahkan dikupas tanpa pisau. Maka setiap kali belanja, jangan lupa untuk membeli jeruk untuk mendukung kulit sehat ya.

3. Acar

Acar biasanya disajikan sebagai pelengkap makanan dan sebagai penambah rasa. Tahukah Anda bahwa acar juga berkontribusi pada kandungan air keseluruhan makanan? Acar mengandung lebih dari 90 persen air. Volume ini berasal dari proses fermentasi yang sering kali mencakup penambahan bentuk cair dan bumbu lain untuk membantu mempertahankan atau meningkatkan kadar airnya.

4. Salad buah dan sayuran

Salad diolah dari berbagai macam kombinasi sayur dan buah. Tahu enggak kalau makan salad ini bisa meningkatkan nafsu makan loh.

Nah, salad yang mengandung buah dan sayuran segar juga berkontribusi pada asupan cairan. Faktanya, selada, yang biasa digunakan dalam salad, mengandung lebih dari 90 persen air.

5. Aneka Sayuran Sayuran tertentu memiliki kandungan air yang tinggi, seperti bayam (90-99 persen) serta wortel dan brokoli (80-89 persen). Cobalah untuk selalu memasukkan sayuran ke dalam makanan sehari-hari Anda. 6. Yogurt Selain dapat membantu kesehatan pencernaan, yogurt juga berkontribusi pada asupan cairan. Karena satu porsi yogurt mengandung sekitar 80-89 persen air. 7. Smoothie atau Protein Shake Shake bisa diminum bersama buah-buahan. Karena banyak buah-buahan yang tidak hanya tinggi kandungan airnya, tetapi juga menyediakan serat. Jika belum pernah melakukannya, cobalah buah tropis yang eksotis setidaknya sekali. Campurkan dengan bubuk protein sesuai selera. 8. Sup Sup adalah makanan pembuka lain yang bisa ditambahkan ke makanan. Semangkuk sup hangat sebelum makan malam dapat membantu meringankan sistem pencernaan, sehingga siap menerima hidangan utama.