REYNARD Gozali, kolektor sneakers yang cukup beken di Indonesia. Ia gemar mengoleksi sneakers langka hingga Rp500 juta sepasang.

Lelaki kelahiran Jakarta 29 Agustus 1996 ini sangat suka dengan berbagai merek sneakers langka. Semua berawal dari masa kecilnya dulu.

"Awal mula kesukaan masa kecil, suka banget beli sepatu dari kecil. Terus waktu itu sempat sepatu masih dibeliin orangtua, tapi di satu titik itu mereka enggak mau beliin sepatu," katanya.

Sangat gigih, pria beragama Katholik ini mencoba mencari rezeki untuk beli sepatu impian. Dia pun usaha kecil-kecilan yakni jualan sepatu untuk modal mengoleksi sneakers.

 

"Mulai dari pemikiran itu, gue mulai jual satu sampe dua sepatu. Bermodalkan dua sampe tiga sepatu itu, dapet keuntungan Rp500 ribu sampai Rp1 juta. Trus diputerin beliin sepatu. Berjalannya waktu gue trus lakukan itu. Beli sepatu jual, beli sepatu jual," tambahnya.

Ada satu koleksi sneakers kesayangan Reynard Gozali bernilai tinggi. Ya, sepasang sneakers Nike MAG Back To The Future dibanderol Rp500 juta. Dia menyukai sneakers itu berkat film Back To The Future yang dirilis era 1980-1990an.

Pemilik BoomBoom.id Sneakers ini masih punya banyak koleksi sneakers lain dan ditawarkan ke sneakershead lain. Seperti rilisan eksklusif Nike, Adidas, Jordan Brand, Yeezy, New Balance, Converse, Vans, hingga Revenge x Storm. "Produk tersebut hanya tersedia dengan stoknya yang sangat terbatas, namun dengan demand yang sangat tinggi," paparnya. Bahkan beberapa selebriti pencinta sneakers seperti Andre Taulany hingga Raffi Ahmad juga mencari sepatu limited edition dengannya. Karena Reynard sering mendapatkan produk-produk limited yang sangat susah dicari. "Raffi Ahmad, Andre Taulany, Roy Ricardo, dan lainnya datang, saya juga pernah melakukan kolaborasi eksklusif dengan Sean Wotherspoon pada tahun 2019, sang designer Nike yang sangat kondang di kancah internasional," ujarnya.