PENCINTA mie rebus sekarang sepertinya suka mencoba hal baru. Bukan hanya soal rasa, tapi bagaimana mengolah mie hingga memanfaatkannya.

Ya, belum lama ini seorang netizen memanfaatkan mie rebus untuk melampiaskan hobi merajutnya. Mie yang dia bikin bukannya dimakan tapi malah dirajut.

Aksi tersebut pun viral di media sosial. Video pertama diunggah di TikTok akun @lindababy0323. Lalu, akun Twitter @mixiaoz membagikan ulang dan viral.

Hingga berita ini dimuat di MNC Portal, sudah lebih dari 3,9 juta netizen melihat video unik tersebut. Ya, video yang memperlihatkan seseorang merajut mie rebus di mangkuk.

Rajutan yang dibuat pun terlihat profesional. Artinya, si pemilik video benar-benar melakukan teknik rajutan ke untaian mie yang dibuatnya. Sampai akhirnya kita bisa lihat pola seperti syal memanjang di dalam mangkok mie rebus tersebut.

Video ini disukai lebih dari 288 ribu kali dan dibagikan ulang 62 ribu kali. Komentar netizen pun beragam, kebanyakan tidak percaya bahwa hal semacam ini terjadi di dunia sekarang.

"This is real now," kata @thes1eepy**** yang memperlihatkan juga foto seorang nenek merajut mi atau pasta di atas piringnya.

"Giling," komen @mrshanan**.

"Jika kamu bisa merajut mi yang saya punya, saya akan jadikan kamu kekasihku," celetuk @Malooo***.

"Kegabutan yang HQQ," cuit @kensku***.

"Kriya berkolaborasi dengan tata boga," komen @nadch***.

(hel)