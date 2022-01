SEORANG penata rambut asal Ohio, Amerika Serikat tengah menjadi sorotan. Pasalnya, dia baru saja menciptakan bola rambut manusia terbesar di dunia dari potongan rambut kliennya.

Melansir Oddity Central, Selasa (18/1/2022), pria tersebut bernama Steve Warden. Dia memiliki salon bernama Blockers di Cambridge di Ohio. Steve memang sudah bertekad memecahkan Guinness World of Record sejak tahun 2013, dan bulan lalu dia berhasil melakukan hal itu.

Dalam waktu 9 tahun, Steve berhasil membuat Hoss the Hairball yang memiliki berat mencapai 102,12 kg. Ini menunjukkan bahwa dia sukses melebihi pemegang gelar rekor sebelumnya yang membuat kumpulan rambut seberat 25 kg. Apalagi Steve masih terus menambah potongan rambut dari para kliennya hingga saat ini. Bola rambut manusia itu pun diperkirakan akan semakin besar beberapa tahun yang akan datang.

Ide Steve sendiri bermula ketika keempat anaknya meminta dirinya untuk membuat bola rambut raksasa agar bisa dimasukkan ke dalam acara Ripley's Believe It or Not. Sejak saat itu, Steve mulai mengumpulkan setiap potongan rambut klien dari salon miliknya.

Bahkan, Steve menciptakan saluran di lantai salon yang langsung terhubung dengan tempat sampah di ruang bawah tanah salonnya. Dengan begitu, sisa potongan rambut para kliennya pun akan langsung bergabung dengan koleksinya ketika Steve menyapu lantai.

"Aku hanya memasang sarung tangan, mengambil segumpal rambut, dan membentuknya menjadi bola. Bola pertama punya ukuran sekitar bola bisbol," ujar Steve kepada Guinness World of Records.

Pada tahun 2018, Steve akhirnya berhasil mewujudkan mimpi anak-anaknya. Dia menghubungi Ripley tentang koleksi rambut manusia itu agar bisa ditampilkan di majalah mereka, dan mereka setuju. Bola raksasa rambut manusia itu terpampang di majalah Ripley's Believe It or Not dan dipajang di Orlando Comic Con. Para pengunjung pun diperbolehkan untuk menambahkan rambut mereka sendiri ke bola raksasa rambut tersebut. Alhasil, bola rambutnya pun semakin banyak tumbuh besar. “Saya melakukannya karena cinta untuk anak-anak saya dan cucu-cucu saya di masa depan, dan hanya untuk menunjukkan bahwa Anda tahu, jika Anda memiliki ide gila, jangan khawatir tentang apa yang dipikirkan orang, lakukan saja,” pungkas penata rambut itu.