7 TEMPAT makan dengan view laut di Jakarta ini bisa jadi referensi menghabiskan waktu liburan, bareng teman-teman maupun keluarga. Restoran dengan view laut ini cocok banget dikunjungi di sore hari untuk melihat fenomena matahari tenggelam alias sunset.

Penasaran apa saja tempat makan yang punya view laut? Dirangkum MNC Portal pada Rabu (19/1/2022), berikut adalah rekomendasi 7 tempat makan yang punya view laut di Jakarta.

1. Sea Side Suki





(7 Tempat Makan dengan View Laut di Jakarta, Foto: @seasidesuki_ancol/Instagram)

Sea Side Suki ini menjadi salah satu restoran romantis berada ditepi pantai. Jadi untuk kalian yang ingin menikmati sunset yang cantik, dan suasana romantis Sea Side Suki ini rekommended banget untuk kalian kunjungi. Restoran ini terletak di Jalan Pantai Indah, Pademangan Ancol dengan jam operasional 11.00 - 22.00 WIB.

Untuk menu yang ada di Sea Side Suki ini berkonsep All You Can Eat, dan Sea Side Suki ini adalah restoran Thailand yang menawarkan beraneka hidnagan khas Thailand. Jadi untuk kalian pencinta hidangan khas Thailand wajib banget nih mampir ke Sea Side Suki, dan suasana nyaman di Sea Side Suki ini juga bikin siapa aja betah berlama-kama ditempat ini.

2. Jetski Cafe





(7 Tempat Makan dengan View Laut di Jakarta, Foto: @jetskicafe/Instagram)

Jetski Cafe menjadi salah satu cafe kekinian yang menawarkan pemandangan laut yang indah, dan udara yang sejuk. Jetski Cafe ini juga memiliki interior yang nyaman, dan dilengkapi dengan lampu-lampu yang cantik membuat siapa aja beta berlama-lama ditempat ini. Untuk menu di Jetski Cafe ini ada beraneka hidangan western, asia, dan nunsantara.

Namun, salah satu menu yang terkenal di Jetski Cafe ialah sup kepala ikannya yang gurih, dan bikin nagih. Nah tunggu apalagi yuk guys mampir ke Jetski Cafe untuk menikmati indahnya pemandangan pantai dengan gemuruh ombak yang membuat pikiran kalian rileks, dan fresh. Oh ya, restoran ini berada di Jalan Pantai Mutiara, Pluit, dengan jam operasional 08.00-21.00 WIB.

3. The Pier By Kalaha





(7 Tempat Makan dengan View Laut di Jakarta, Foto: @thepier_by_kalaha/Instagram)

The Pier By Kalaha ini menjadi salah satu restoran yang berada dipinggir pantai, dan menawarkan pemandangan gemerlap lampu kota yang indah pada malam hari. Jadi The Pier By Kalaha ini adalah restoran yang memiliki bangunan sederhana dengan interior kayu, dan menu-menu yang ada di The Pier By Kalaha juga lezat loh!

Jadi kalian bisa menikmati beraneka hidangan western, dan asia yang lezat. Namun yang paling disukai wisatawan saat berada di The Pier By Kalaha ialah hidangan steak, dan seafood nya yang lezat, Selain itu The Pier By Kalaha juga menawarkan dessert yang beragam. Restoran ini berada di Pondok Putri Duyung 7 Taman Impian Jaya Ancol dengan jam operasional 09.00 - 00.00 WIB.

4. Bandar Djakarta





(7 Tempat Makan dengan View Laut di Jakarta, Foto: @bandardjakartarestaurant/Instagram)

Bandar Djakarta ini rekommended banget untuk kamu yang ingin menikmati pemandangan pantai yang indah, dan Bandar Djakarta ini menawarkan konsep tempo dulu yang bisa kalian nikmati saat malam hari. Selain memiliki view indah serta konsep yang kece Bandar Djakarta ini juga menawarkan menu-menu yang lezat seperti beraneka pilihan seafood yang segar, dan uniknua Bandar Djakarta ini juga menawarkan menu ikan hiu.

Jadi untuk kamu yang ingin mencoba kuliner extrime berupa ikan hiu ini bisa mencobanya saat berada di Bandar Djakarta, dan suasana indah disini memang bikin siapa saja betah berlama-lama ditempat ini. Restoran ini terletak di Pintu Timur Taman Impian Jaya Ancol dengan jam operasional 10.00-23.00 WIB.

5. Le Bridge (7 Tempat Makan dengan View Laut di Jakarta, Foto: @lebridgerestaurant/Instagram) Le Bridge ini terkenal sekali dengan keindahan sunsetnya, dan menjadi salah satu lokasi romantis untuk menghabiskan waktu bersama orang tersayang. Jadi Le Bridge ini selain memiliki pemandangan yang indah, ternyata Le Bridge ini juga memiliki beraneka hidangan lezat seperti salmon panggang, steak, dan beraneka bir yang siap menemani kalian saat berada di Le Bridge. Selain steak serta salmon panggang, kalian juga akan dimanjakan dengan beraneka hidangan western yang lezat di Le Bridge. Restoran ini berada di Dermaga Cinta Beach Pool, Taman Impian Jaya Ancol dengan jam operasional 10.00-19.00 WIB. 6. Segara Seaside Escape (7 Tempat Makan dengan View Laut di Jakarta, Foto: @segarrajakarta/Instagram) Ancol Segarra Seaside Escape ini memang terkenal di Jakarta, dan menjadi tempat nongkrong kekinian dikalangan anak muda Jakarta. Karena Segarra Seaside Escape ini memiliki konsep yang unik, dan berada dipinggir pantai. Segarra Seaside Escape ini juga memiliki sunset yang cantik, dan kalian bisa duduk di sofa yang nyaman banget berbentuk bulat. Untuk duduk di cafe ini, kalian diperlukan membayar minim order makanan Rp500 ribu. Namun semua harga ini akan terbayar dengan menunya yang lezat, dan koktail yang ada disini juga berkualitas. Restoran ini terletak di Jalan Lodan Timur No.7, Ancol, dengan jam operasional 12.00-00.00 WIB. 7. Jimbaran Resto Ancol (7 Tempat Makan dengan View Laut di Jakarta, Foto: @ancol.jimbaranresto/Instagram) Restoran dengan pemandangan laut Jakarta ini persis sekali dengan Resto yang ada di Bali, dan konsep dari bangunan direstoran Jimbaran ini juga membuat rasa rindu kalian dengan pulau dewata terobati guys! Jadi kursi, dan meja di Jimbaran Resti ini berada tepat dipinggi pantai. Selain menawarkan pemandangan Pantai Carnaval yang indah disini kalian akan dimanjakan dengan hidangan nusantara yang lezat, dan beraneka menu disini yang paling disukai wisatawan ialah berane seafood nya yang segar! Restoran ini berada di Jalan Pantai Karnaval Ancol, dengan jam operasional 11.00-20.00 WIB.