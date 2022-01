AKTOR Hwang In Yeop tengah berbahagia. Rabu 19 Januari 2022, Hwang In Yeop merayakan ulang tahunnya yang ke-31, atau 32 tahun dalam hitungan umur orang Korea.

Karena penampilannya awet muda, Hwang In Yeop sering memerankan karakter sebagai pelajar SMA loh! Dua karakter anak SMA yang ia perankan dalam dua drama, Goo Jasung dalam drama 18 Again lalu sebagai Han Seojun dalam drama populer True Beauty lah yang melejitkan namanya sebagai aktor.

Penampilan awet muda dari aktor yang debut sebagai model catwalk satu ini sering membuat para penggemar kaget saat mengetahui usia sebenarnya. Kira-kira apa sih rahasia Hwang In Yeop bisa terlihat awet muda?

Baca Juga : Ultah ke-30, Intip 4 Gaya Hwang In Yeop dengan Outfit Serba Hitam

Dalam wawancara dengan majalah Arena Homme Plus kala itu, Hwang In Yeop mengaku sedari kecil ia sudah diajarkan sang ibunda untuk menjaga kesehatan kulit wajahnya.

“Tips awet muda, mungkin sunscreen? Sejak sekolah dasar, ibuku bilang aku harus selalu menggunakan sunscreen,” ujar Hwang In Yeop, dikutip dari Koreaboo, Rabu (19/1/2022).

Baca Juga : Hwang In Yeop Kenang True Beauty, Netizen: Next Harus Jadi Happy Boy!

Selain tak pernah menggunakan sunscreen sejak kecil, Hwang In Yeop yang akan comeback lewat drama terbarunya, Why Oh Soo Jae ini menambahkan, wajah awet mudanya juga kemungkinan faktor dari gen kedua orang tuanya.

“Ibuku juga terlihat jauh lebih muda daripada usia, jadi bisa juga karena faktor gen. Ayah saya tidak pakai skincare apa pun tetapi dia juga terlihat muda. Apakah karena faktor keturunan atau sunscreen?” tambahnya.

Well, pemakaian sunscreen secara rutin memang bermanfaat bagi kesehatan kulit. Tabir surya digunakan untuk melindungi kulit dari efek buruk paparan sinar matahari, karena seperti mengutip Webmd, pemakaian sunscreen membantu mencegah kulit terbakar akibat sinar matahari dan terjadinya penuaan dini seperti keriput, dan kulit kasar. Tidak hanya itu, sunscreen disebutkan juga membantu mengurangi resiko kanker kulit.

(hel)