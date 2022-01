AUDISI Miss Indonesia 2022 sudah dimulai sejak 15 Januari lalu dan dilakukan secara online. The Next Miss Indonesia bisa mengikutinya melalui aplikasi RCTI+ dan igetSpot.

Menariknya, kini Anda bisa mendaftarkan teman terbaik atau bestie Anda untuk ikut berpartisipasi dalam audisi online Miss Indonesia 2022 tersebut.

Dijelaskan di akun resmi Miss Indonesia, program ini dinamakan #MyBestieMissIndonesia2022. Untuk bisa mendaftarkan bestie Anda pun caranya mudah sekali.

Hal pertama yang harus diperhatikan adalah Anda pahami betul persyaratan Miss Indonesia sebagai berikut:

- WNI usia 17 sampai 23 tahun (sebelum Mei 2022)

- Belum menikah

- Berpenampilan cantik, menarik, dan berwawasan luas

- Memiliki sertifikat vaksin Covid-19 (minimal dosis 1)

Jika bestie Anda memenuhi kriteria tersebut, langkah selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah:

- Memastikan Anda sudah follow akun Instagram @missindonesia dan TikTok @missindonesia_rcti

- Akun Instagram jangan di-private

- Upload foto bestie yang ingin Anda rekomendasikan ke Instagram feed Anda