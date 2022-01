BIASANYA tukang bakso menjajakan dagangannya dengan menggunakan pakaian simpel dan sederhana seperti kaus oblong dan juga celana panjang. Rata-rata dari mereka juga berkeliling mengenakan sandal jepit.

Pakaian kasual seperti itu memang dinilai lebih simpel bagi banyak orang. Kaus lebih nyaman dikenakan, terlebih jika sang penjual harus keliling seharian. Sedangkan sandal juga tidak membuat pengguna kaki pengguna terasa cepat pegal.

Akan tetapi, beda halnya dengan tukang bakso satu ini. Outfit yang dikenakan dirinya benar-benar anti mainstream. Ia berjualan sembari mengenakan outfit layaknya pegawai kantoran.

Mengutip akun Instagram @info86_Balikpapan pada Rabu (19/1/2022), terlihat sang penjual sedang melayani pembeli dengan balutan kemeja biru muda lengkap dengan dasinya.

Tak sampai disitu, si bapak juga memadukan kemeja tersebut dengan celana panjang hitam plus ikat pinggang bernuansa senada. Ia juga terlihat mengenakan aksesoris berupa kacamata hitam dan juga penutup kepala.

Bakso Putra Mandala ini biasanya mangkal di dekat Hotel Jakarta di daerah Balikpapan. Bakso yang dijajakannya lengkap dengan kerupuk seperti yang ada di bakwan malang.

Selain melihat keunikan karena outfit yang dikenakan Pak Broto selaku penjual bakso, beberapa warganet justru menyebut Pak Broto mirip dengan artis Tukul Arwana.

"Aku kira tadi mas Tukul Arwana," kata @ayae*** tersipu malu dengan emoji tutup mata.

"Pale Broto is the best," tulis @erwin***.

"Wah ini keren sekali," tukas @erdo***.

"Cocok ini dipanggil kalau ada acara ....keren..Pak Broto," ujar @fitri***

