AURELIE Moeremans mengedit wajahnya dengan beragam tampilan model mancanegara. Mulai dari China, Amerika Serikat, hingga Nepal, penampilan artis 28 tahun itu benar-benar seperti sungguhan. Dia pun mengajak para netizen untuk memilih gaya apa yang paling cocok untuk wajahnya.

"Choose your fighter, lebih ok mana??" tulisnya dalam keterangan, Kamis (20/1/2022).

Meski hanya editan, namun paras cantik Aurelie tetap saja terpampang jelas. Dia pun terlihat cocok dalam balutan outfit apa pun. Penasaran seperti apa penampilannya? Yuk Intip potretnya berikut ini.

1. China

Di awal video, Aurelie Moeremans tampil ala model China mengenakan dress merah ketat sambil membawa kipas hitamnya. Rambutnya yang tersibak angin membuat parasnya semakin memesona. Apalagi wajahnya dirias cantik dengan makeup flawless look dan lipstik merah yang merona. Penampilannya terkesan seksi dan elegan dalam balutan outfit ala wanita China ini.

2. Amerika Serikat

Outfit selanjutnya, Aurelie tampil ala model Amerika Serikat dalam balutan dress pink panjang lengkap dengan belt beraksen emas. Rambutnya sengaja digerai dan diberi sentuhan styling wavy agar semakin menawan. Tak dipungkiri, kecantikan Aurelie terlihat jelas meski hanya dalam editan. Dia tampak begitu cocok jika mengenakan outfit glamor nan feminin itu.

3. Inggris

Belum berhenti di situ, Aurelie tampil ala model Inggris hanya berbalut handuk putih di depan cermin. Kemudian, penampilannya berubah dengan gaya edgy memakai sport bra putih yang dibalut jaket kulit berwarna hitam. Rambutnya sengaja dibelah ke samping agar volume rambut atas terlihat lebih bervolume. Dia berpose cantik sambil menebar pesona di depan cermin. Wajahnya tak terlihat seperti editan di sini, ya.

4. Rusia

Tampil ala model Rusia, Aurelie terlihat begitu memesona mengenakan dress tanpa lengan putih dengan detail payet yang berkelip. Aksesori kalung, anting, serta mahkota dari berlian pun turut dikenakan dalam gaya ini. Wajahnya terlihat begitu cantik dengan riasan smokey eyes dan alis yang on fleek. Kecantikan Aurelie terlihat begitu sempurna dalam tubuh model ini.

5. India

Berpindah ke India, Aurelie terlihat begitu menggoda dalam balutan sari khas India berwarna merah. Desainnya yang dihiasi manik-manik dan payet mewah serta bentuknya yang memperlihatkan lekuk badan terlihat begitu menawan. Memiliki paras yang cantik membuat Aurelie selalu cocok mengenakan outfit apapun. Dalam balutan sari ini Aurelie tampak begitu seksi dan elegan.

6. Thailand

Aurelie tampil memukau mengenakan baju tradisional Thailand. Dia seperti menempel pada tubuh Lisa BLACKPINK saat duduk di atas singgasana dengan gaun warna keemasan. Mahkota serta aksesori emas lainnya membuat penampilannya semakin stunning. Aura kecantikan Aurelie tampak begitu stand out dengan outfit ini.

7. Mesir

Masih terus berlanjut, Aurelie berdandan ala ratu Mesir kali ini. Dia mengenakan gaun putih transparan yang begitu mewah. Wajahnya dirias cantik dengan makeup flawless look dan lipstik pink yang natural. Rambutnya dicepol dan dihias cantik dengan veil yang menjuntai indah. Penampilannya semakin lengkap dengan aksesori anting serta mahkota berlian yang menawan. Aurelie terlihat begitu anggun dan memesona dalam balutan gaun ini.

8. Turki

Tampil ala model Turki, Aurelie memakai dress biru elektrik yang dibalut kain merah bercorak. Perhiasan emas tampak mempermanis tubuhnya. Apalagi gelang emas yang berada di tangannya itu. Dia terkesan lebih glamor dengan look ini. Cocok nggak?

9. Nepal

Terakhir, Aurelie tampil ala model Nepal. Dia memakai gaun putih tanpa lengan yang bertabur swarovski mengkilap dengan look ini. Rambutnya ditata rapi model belah tengah dan dihias dengan veil yang mewah sebagai aksesori. Aurelie menebar pesona sambil berdandan memakai blush on. Bulu mata lentik serta alis yang on fleek tampak menyempurnakan penampilannya. Aurelie Moeremans tampil seperti ratu kerajaan di potret ini. Penampilannya benar-benar terlihat seperti sungguhan.

Tak dipungkiri unggahan itu langsung menuai beragam reaksi. Banyak netizen yang menyebutnya sangat cocok tampil ala model Thailand. Pasalnya, dia terlihat begitu mirip dengan Lisa BLACKPINK.

"Pas cina kirain badan asli, kak," kata goem*****.

"Rusia sm thailand love bangett," kata ikra*****.

"Pas Thailand mirip Lisa blackpink," kata alni*****.

"Thai mirip Lisa, tapi lebih bagus UK si," kata joic*****.

"Thailand cocok banget," kata fiaa*****.

"Semuanya cantik kakak," kata cint*****.

"Mukanya multi negara," kata fauz*****.