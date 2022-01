TEMPAT makan halal di PIK (Pantai Indah Kapuk) bisa jadi rekomendasi destinasi kuliner yang bisa dikunjungi akhir pekan ini. Di mana saja itu?

PIK dikenal sebagai kawasan Pecinan, dan juga terkenal dengan kulinernya yang lezat. Meski sebagian besar penduduk di sana beragama non muslim, namun Anda masih bisa menemukan makanan halal jika ingin berkunjung ke sana.

Dirangkum MNC Portal pada Jumat (21/1/2022), berikut adalah 7 rekomendasi kuliner halal di PIK yang bisa Anda coba ketika berkunjung ke sana.

1. Seafood Tower

(Tempat Makan Halal di PIK, Foto: @theseafoodtower/Instagram)

Bagi Anda pecinta seafood bisa mampir ke Seafood Tower. Di sini terkenal dengan hidangan lautnya yang segar dan tentunya halal. Seafood di sini dimasak dengan cara dikukus dan di setiap meja disajikan bersama panci yang bertingkat.

Isian panci ini di antaranya, udang, kepiting, kerang, oyster dan beberapa jenis seafood lainnya. Seafood Tower berlokasi di Ruko Crown Golf, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara

2. Nasi Uduk Ibu Jum





(Tempat Makan Halal di PIK, Foto: @nasiudukibujum/Instagram)

Tempat ini selalu penuh dikunjungi oleh penikmat nasi uduk, serta harganya pun relatif murah, loh. Menunya pun cukup lengkap, di antaranya ayam goreng, ayam bakar, cumi, sambal goreng kentang, orek tempe dan masih banyak yang lainnya. Lokasi nasi uduk Ibu Jum berada di Jalan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

3. Kiko Sari





(Tempat Makan Halal di PIK, Foto: @michellemeliany/Instagram)

Kedai makanan satu ini menyediakan menu-menu halal. Seperti daging ayam, kepala ayam, ceker ayam, usus, perkedel, ati ampela, tahu, tempe hingga petai yang akan menambah selera makan Anda. Di sini juga terkenal dengan nasi uduknya yang terkenal lezat. Lokasinya berada di Pasar PIK, Jakarta Utara.

4. Pappa Jack

(Tempat Makan Halal di PIK, Foto: @pappajack_asiancuisine/Instagram)

Pappa Jack Kopitiam sangat terkenal akan beragam varian nasi lemaknya, seperti beberapa yang difavoritkan adalah Nasi Lemak Sambal Cumi, Nasi Lemak Vegetarian, dan tentu saja Nasi Lemak Pappa Jack yang menjadi signature dish di tempat ini.

Selain itu, ragam dessert-nya juga menjadi favorit, seperti Whole Meal Steam with Margarine and Kaya, aneka Roti Bakar, aneka Bakpao, dan masih banyak lainnya. Restoran ini berada di Ruko Elang Laut PIK, Jl. Pantai Indah Selatan No.D3.

5. Momo Paradise

(Tempat Makan Halal di PIK, Foto: @momoparadiseid/Instagram) Restoran all-you-can-eat ini menyajikan lima jenis daging sapi dengan paket harga berbeda, sesuai yang dipilih oleh konsumen. Seluruh jenis daging sapi tersebut dijamin berkualitas, karena didatangkan secara segar dari distributor terpercaya. Uniknya, irisan daging sapi di restoran ini agak sedikit tebal, dan bertekstur lembut serta lumer saat dicelupkan ke dalam sederet pilihan kuah lezat. Restoran ini terletak di Ruko Crown Golf Boulevard, Jl. Pantai Indah Kapuk No.18. 6. Chir Chir

(Tempat Makan Halal di PIK, Foto: @chirchirindonesia/Instagram) Spesialisasi restoran ini adalah menyajikan versi kekinian dari ayam goreng tradisional khas Korea. Nest Snow adalah menu yang selalu selalu jadi all time favorite nya para pengunjung Chir Chir. Sajian ayam goreng tradisional Korea ini disajikan di atas creamy white sauce yang kental, mashed potato salad, dan dibubuhi whipped cream serta parutan keju. Rasanya unik dan sulit ditemukan di tempat lain. Restoran ini berada di Ruko Garden House Blok B No. 20, Jl. Pantai Indah Kapuk. 7. Sushi Hiro

(Tempat Makan Halal di PIK, Foto: @sushihiro_id/Instagram) Sushi Hiro menawarkan begitu banyak hidangan lezat khas Jepang, mulai dari seafood hingga racikan daging sapi istimewa. Khusus untuk Sushi, restoran ini menyajikan cukup banyak racikan fusion lezat, seperti beberapa yang populer adalah Inari Sukiyaki Beef, Aburi Salmon Belly Foie Gras, Ootoro Uni, dan Fantastic Four yang terdiri dari empat protein berbeda. Restoran ini terletak di Ruko Garden House, Jl. Pantai Indah Utara 1 No.18D.