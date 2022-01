SEBAGAI Finalis Miss Indonesia 2017, Maria Andromeda menilai Miss Indonesia bukanlah sekedar ajang pamer kecantikan. Maria Andromeda paham betul mengenai apa saja yang dibutuhkan wanita Indonesia jika ingin menjajakan kaki di ajang Miss Indonesia.Â

Hal itu membuat ajang Miss Indonesia begitu spesial di mata finalis yang menyabet kategori Miss Persahabatan kala itu. Bagi Maria, perempuan Indonesia sudah semestinya memiliki faktor lain di samping paras yang memikat.

"Miss Indonesia sendiri tidak hanya harus cantik, tidak hanya goodlooking, tetapi juga harus bisa punya nilai plus," ujar Maria Andromedia, saat ditemui di iNews Tower, Jumat (21/1/22).

Baca Juga : Audisi Online Miss Indonesia 2022 Dimulai, Cek Cara Daftarnya di Sini!

Menurut Maria, seorang finalis Miss Indonesia juga harus terbiasa melibatkan diri dalam beragam kegiatan yang berguna bagi masyarakat sekitar. Selain itu, bakat dalam bidang tertentu pun tak kalah dibutuhkan.

"Sering bersosialisasi, sering ikut kegiatan sosial, atau punya talenta apa atau skill apa, karena kalau cantik tidak cukup buat di Miss Indonesia" kata Maria.

Baca Juga : Daftarkan Teman Terbaikmu untuk Jadi Miss Indonesia 2022, Begini Caranya!

Selain itu, menurut Maria ajang Miss Indonesia sendiri sangat menjunjung nilai kesantunan. Ia lantas mengingatkan ada beberapa poin lain yang sangat penting untuk diperhatikan.

"Stand for manner, impressive, smart, and social, sebenarnya itu udah self explanatory" pesannya.

Sementara itu, Maria tak bisa menutupi rasa bahagianya saat mengetahui ajang Miss Indonesia kembali digelar tahun ini. Ya, pandemi membuat pagelaran Miss Indonesia sempat ditiadakan selama dua tahun terakhir.

"Akhirnya di tahun 2022 ini Miss indonesia kembali lagi. Saya yakin pasti banyak banget perempuan di luar sana yang ingin ikutan audisi Miss Indonesia 2022" ucap Maria.

(hel)