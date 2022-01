ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan, kondisi Long Covid yang pada individu dengan riwayat kemungkinan atau konfirmasi infeksi SARS-CoV-2, biasanya terjadi 3 bulan sejak awal Covid-19. Gejalanya pun berlangsung setidaknya selama 2 bulan.

Saat ini, kasus global Covid-19 meningkat. Melalui data terverifikasi dari berbagai organisasi pemerintah dan lembaga penelitian, dapat dikatakan bahwa dampak jangka panjang dari Covid-19 dapat mempengaruhi organ tubuh mana pun tergantung pada reaksi tubuh inang dengan virus corona dan kemampuannya untuk pulih dari infeksi.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di University of the West of Scotland telah menemukan lebih dari 100 gejala yang terkait dengan kondisi pasca-Covid-19.

"Pada awalnya dinamai oleh pasien itu sendiri, istilah long Covid-19 telah menjadi frasa yang paling umum digunakan untuk menggambarkan kondisi dan secara luas menggambarkan individu yang telah pulih dari Covid-19 akut, tetapi mengalami gejala yang persisten atau sangat lambat untuk diselesaikan," para peneliti mengatakan.

Sebagian besar gejala long Covid-19 terkait erat dengan gejala Covid-19 akut. Oleh karena itu, sulit untuk memastikan apakah gejala tertentu terkait dengan Covid-19 atau tidak. Setelah sembuh dari infeksi, tidak ada yang meragukan fogging otak sebagai efek sampingnya.

Peneliti mengatakan, gejala long Covid-19 yang umum akan jatuh ke dalam kategori sensorik, pernapasan, nyeri, dan kelelahan. Pernyataan ini memiliki kebenaran jika dibandingkan dengan data yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam nasihat mereka.

Berikut Daftar gejala yang dirilis oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) secara luas:

Kelelahan

WHO mengatakan kelelahan menjadi salah satu masalah yang paling sering dilaporkan pada pasien setelah Covid-19. Dalam hal ini, seseorang menjadi lelah tanpa melakukan banyak aktivitas fisik.

Kelelahan sering dikaitkan dengan malaise pasca aktivitas, yang berarti gejala memburuk setelah aktivitas fisik atau mental. Menurut WHO, kelelahan banyak orang juga mencapai malaise pasca-aktivitas.

Bagaimana cara mengenali gejala ini? Ketika tubuh Anda merasa benar-benar lelah bahkan setelah aktivitas fisik atau mental ringan, Anda harus tahu bahwa ini adalah gejala long Covid-19 dan mencari bantuan medis.

Disfungsi kognitif

Gejala lain yang paling umum yang sedang dipelajari secara ekstensif oleh para peneliti adalah disfungsi kognitif atau kabut otak. Ini adalah saat Anda merasa lamban dan tidak jelas saat mencoba memikirkan sesuatu.

Bagaimana cara mengenali gejala ini? Tantangan kognitif bisa jadi sulit untuk dihadapi. Ini akan sangat berpengaruh pada aktivitas sehari-hari Anda. Hal ini akan sering Anda alami dan bahkan terkadang akan sulit bagi Anda untuk kembali normal.

Gejala pernapasan

Gejala pernapasan antara lain kesulitan bernapas, nyeri dada yang berkepanjangan, pernapasan yang bising, kemacetan pada saluran pernapasan, dan lain-lain. Memiliki masalah pernapasan dapat mempengaruhi fungsi normal tubuh.

Bagaimana cara mengenali gejala ini? Masalah pernapasan biasanya tidak menetap. Jadi, jika masalah pernapasan Anda berlanjut untuk waktu yang lama, maka inilah saatnya untuk melakukan pemeriksaan terperinci.

Juga, masalah pernapasan yang sering akan menghambat pola tidur Anda. Jadi, jika Anda tidak cukup tidur dan tidak memiliki kondisi lain untuk diperiksa, carilah bantuan medis.

Nyeri saraf dan otot Nyeri saraf dan otot juga merupakan gejala umum dari long Covid-19. Timbulnya rasa sakit pada otot yang terus-menerus setelah seseorang pulih dari Covid-19 tidak boleh dianggap enteng, juga tidak boleh dianggap sebagai kejadian normal. Sangat sering kita menanggung rasa sakit seperti itu dan memberi mereka waktu untuk maju. Bagaimana cara mengenali gejala ini? Jika Anda tidak memiliki riwayat komplikasi medis yang melibatkan nyeri otot, maka setelah komplikasi tersebut dimulai setelah pemulihan Covid-19, Anda tidak boleh mengabaikannya dan berkonsultasi dengan ahli. Gejala lainnya Kehilangan rasa dan penciuman, sakit kepala, nyeri saraf dan otot, gangguan tidur, masalah mobilitas, juga ditemukan pada pasien setelah sembuh dari Covid-19. Gejala-gejala ini mungkin tampak umum bagi Anda, tetapi begitu Anda menyadarinya, jangan biarkan itu tumbuh pada Anda. Ambil tindakan pencegahan dan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk memerangi risiko yang terkait dengan perkembangan penyakit ini. “Komplikasi lebih lanjut adalah bahwa tidak hanya gejala long Covid-19 berbeda dari gejala Covid-19 akut, tingkat keparahannya tidak terkait dengan tingkat keparahan infeksi akut awal,” kata sebuah studi penelitian.