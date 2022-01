APRILIO Manganang resmi bertunangan dengan seorang perempuan bernama Claudya. Momen istimewa itu terjadi dengan sederhana namun penuh cinta.

Diintip dari unggahan teranyar Aprilio Manganang, prosesi tunangan diprediksi terjadi pada 23 Januari 2022. Di foto yang diunggah, keduanya tampak begitu serasi.

"Tidak ada kata lain selain mengucap syukur atas semua perjalanan hidup yang Tuhan Yesus berikan dan akhirnya bisa menemukan orang yang tepat yang bisa menerima semua ketidaksempurnaan untuk dijadikan sempurna dan indah. Thanks and love you so much sayang," kata Aprilio Manganang di keterangan foto.

Claudya pun merespons pernyataan tunangannya tersebut. "Terima kasih sayang. Terima kasih buat semuanya. Jangan pernah berubah, ya. I love you so much," kata Claudya dengan nama akun Instagram @c.cvanrhyn.

Di Instagram, Claudya ternyata sosok yang tidak begitu suka pamer foto memperlihatkan wajahnya yang cantik. Tak banyak unggahan yang dibagikan Claudya di media sosial.

Tapi, di artikel ini MNC Portal coba merangkum 5 potret Claudya tunangan Aprilio Manganang yang cantik memesona. Penasaran?

1. Selfie cantik





Di foto ini kita bisa dengan jelas melihat potret Caludya yang cantik. Sepintas, wajahnya mirip dengan Sophia Latjuba, ya.

Claudya mengenakan bando gemas dengan ekspresi senyum ke arah kamera. Matanya berbinar sekali, sepertinya sedang jatuh cinta.

2. Cantik di balik masker





Sekalipun wajahnya tertutup masker, tapi kecantikan Claudya sulit untuk dipalingkan, ya. Rambut coklatnya yang dengan sedikit tekstur di bagian bawah membuat paras tunangan Aprilio tersebut sangat mencuri perhatian.

3. Casual di atas kapal





Jika sebelumnya kita melihat potret Claudya selfie, kali ini dia memperlihatkan foto OOTD yang kece banget, lho. Claudya mengenakan jaket putih dipadukan dengan ripped jeans blue light. Sneakers merah menyempurnakan gaya di atas kapalnya.

4. Selfie imut Di foto ini Claudya tampak menggemaskan sekali. Ia mengenakan jaket kuning dengan hoodie yang dibiarkan menempel di kepalanya. Mukanya benar-benar cute sekali di sini. Mungkin foto ini salah satu yang bikin Aprilio kepincut? 5. Foto mesra Duh, mungkin tangan di sini adalah tangan Aprilio Manganang. Kemesraan mereka menggemaskan sekali, terlebih outfit Claudya di sini yang super cute. Ia mengenakan hoodie oversized ungu tanpa celana dengan sneakers pink metalic yang kece banget. Ekspresinya gemas sekali.