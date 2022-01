TEMPAT makan seafood di Malang ini bisa jadi rekomendasi bagi Anda yang hendak berlibur ke sana. Di mana saja tempat makan ini?

Malang merupakan salah satu wilayah yang enak buat menyantap seafood. Pasalnya, Malang punya berbagai tempat makan seafood yang enak dan terjangkau. Kota yang belakangan ini marak dengan destinasi wisatanya pun semakin menarik untuk dikunjungi.

Jika Anda berkunjung ke Malang, jangan lupa untuk mencicipi seafood dari salah satu tempat makan di bawah ini. Dirangkum MNC Portal pada Senin (24/1/2022), berikut adalah rekomendasi 8 tempat makan seafood yang enak di Malang.

1. Poku-Poku Seafood





(Tempat Makan Seafood di Malang, Foto: @pokupokuseafood/Instagram)

Restoran ini dikenal dengan menu kepitingnya yang super enak. Menu kepiting ini bisa Anda nikmati dengan harga per porsi maupun harga per paket. Namun untuk harga per paket, menu kepiting yang disajikan bisa dinikmati oleh 3 hingga 4 orang. Tergantung dari paket mana yang Anda pesan.

Dari satu paket tersebut terdiri dari kepiting ukuran kecil, yang dicampur dengan udang dan juga kerang, serta nasi. Harganya ? tenang saja, untuk paket berempat tersebut, harganya hanya sekitar Rp72 ribu saja. Selain menu kepiting, ada lagi nih menu favorit lainnya yang sering dipesan oleh pengunjung restoran ini. Yaitu menu cumi goreng tepung yang diberi saus istimewa.

Alamat: Jalan Kerto Pamuji nomor 23, Ketawanggede, Lowokwaru, kota Malang. Kode pos 65141.

2. Cak Tomo Sanan





(Tempat Makan Seafood di Malang, Foto: @caktomo.seafood.lalapan/Instagram)

Rekomendasi restoran kepiting seafood di Malang lainnya, yang tak boleh Anda lewatkan yaitu Cak Tomo Sanan. Bisa dibilang, restoran ini menyajikan menu kepiting dengan harga yang murah. Sehingga, tempat ini bisa dijadikan sebagai alternatif untuk menikmati kepiting, namun dengan budget pas-pasan.

Namun meskipun dibanderol dengan harga yang murah. Rasa dari menu kepiting ini tak kalah dengan menu kepiting, yang biasa Anda santap di restoran-restoran seafood mahal lainnya. Maka tak heran, jika tempat ini selalu ramai pengunjung. Untuk 1 menu kepiting berukuran besar, Anda cukup merogoh kocek sebesar Rp67.500 hingga Rp80 ribu saja.

Alamat: Jalan R. Tumenggung Suryo, Sanan nomor 114, Tempe, Kecamatan Blimbing, kota Malang. Kode pos 65126.

3. Ikan Bakar 52





(Tempat Makan Seafood di Malang, Foto: @ammamamo/Instagram)

Ikan Bakar 52 menyajikan seafood yang beragam banget, mulai ikan, kepiting, hingga kerang yang diolah menjadi bermacam-macam menu, seperti tomyam, goreng tepung, bakar, asam manis, saos cabe rawit, bakar mentega, dan masih banyak lagi.

Restonya pun luas, cocok untuk Anda yang ingin makan seafood beramai-ramai. Ada menu-menu enak seperti ayam taliwang, sapo tahu, dan lain-lain untuk yang alergi seafood. Ikan Bakar 52 berada di pusat kota, tapi dengan harga yang sangat ramah di kantong. Menarik, kan?

Alamat: Jl. K. H. Jalan Agus Salim No.11, Kidul Dalem, Klojen, Kota Malang.

4. Ikan Segar Galunggung

(Tempat Makan Seafood di Malang, Foto: @foodiestravellerid/Instagram)

Ikan Segar Galunggung adalah kuliner seafood yang sudah lama ada di Kota Malang. Citarasa dan kesegaran seafoodnya lah yang membuat pelanggan datang kembali, bahkan setelah sekian lama sekalipun.

Memang bikin nagih sih, apalagi jika Anda bisa memilih sendiri ikan yang mau dimasak. Selain bisa memastikan kesegarannya, acara pilih-pilih ikan ini bisa jadi kegiatan yang menyenangkan sebelum makan, bahkan membangkitkan selera.

Alamat: Jl. Galunggung No.43, Gading Kasri, Klojen, Kota Malang.

5. Uniccrab





Buat Anda yang enggak betah makan penuh aturan dengan table manner, pasti bakal menemukan surga kuliner di Uniccrab. Kepitingnya dihamparkan di meja, sehingga Anda bisa makan leluasa tanpa batasan.

Tak hanya keunikan plating, Uniccrab menawarkan menu-menunya dalam tema paket yang berbeda. Ada all in one, big crab, middle crab, egg crab, mini crab, dan shrimp, masing-masing dengan pilihan saus dan level pedas yang beragam.

Alamat: Jl. Soekarno Hatta DR 17, Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

6. Warung Lamongan Cak Rie (Tempat Makan Seafood di Malang, Foto: @uniccrab/Instagram) Warung yang menyajikan kepiting ini berbeda dari yang lain. Kepitingnya segar dan membuat Anda ingin makan kepiting setiap hari. Selain kepiting asam manis, Cak Rie juga punya menu-menu seafood lain yang tak kalah segarnya, seperti kerang, cumi, udang, dan berbagai jenis ikan. Ikan yang tersedia ada kakap, dorang, kerapu, mujair, dan pasti tak ketinggalan, gurami. Padukan dengan terong atau cah sayurnya. Juga, nikmati santapan Anda sambil melihat lalu lalang kendaraan di depan warung. Alamat: Jl. WR Supratman No. 26, Klojen, Kota Malang. 7. RM Cak Tomo (Tempat Makan Seafood di Malang, Foto: @amaliadibah/Instagram) Rumah makan ini menyediakan ikan bakar, ikan goreng, cumi, kerang, kepiting, udang, dan seafood lain yang diracik asem manis, dengan saos padang, saos tiram, atau sekedar direbus sedap. Meskipun namanya rumah makan, tapi sebenarnya seafood Cak Tomo ini konsepnya warung lalapan tenda. Sederhana, tapi tak mengurangi kelezatan citarasa masakannya. Apalagi kalau seafood pesanan Anda dilengkapi dengan cah sayur dan tempe penyet. Bisa-bisa makannya sampai kekenyangan. Alamat: Jl. R. Tumenggung Suryo No.144, Purwantoro, Blimbing, Kota Malang. 8. Ocean Garden (Tempat Makan Seafood di Malang, Foto: @oceangardenresto/Instagram) Ocean Garden sudah bertahun-tahun menghadirkan menu-menu seafood di kota yang sejuk ini. Sempat pindah beberapa kali, sekarang Anda bisa menemukan restonya di dua lokasi di Kota Malang. Konsep kedua resto ini serupa, ada meja kursi biasa dan ada pula bagian lesehannya. Anda bisa memesan beragam menu seafood di Ocean Garden. Tak hanya seafood, resto ini juga menawarkan menu-menu khas Indonesia, serta tak ketinggalan pula sambal-sambalnya. Alamat: Jl. Soekarno Hatta No.83B, Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.