AJANG Miss Indonesia kembali digelar setelah sempat vakum karena adanya pandemi Covid-19. Salah satu calon peserta yang mengikuti audisi Miss Indonesia 2022 adalah Malaikha Dayanara Kridaman.

Dia merupakan mahasiswi di Universitas Indonesia (UI). Malaikha mengatakan, Miss Indonesia adalah ajang kecantikan pertamanya.

Melalui ajang tersebut, mahasiswi cantik berusia 19 tahun ini ingin menginspirasi orang banyak dan berguna bagi masyarakat.

“Aku mau ikutan Miss Indonesia karena aku merasa ini adalah big oppornity. Aku merasa nantinya kalau aku terpilih atau bisa dapat kesempatan menjadi Miss Indonesia, aku bisa membantu masyarakat banyak,” kata Malaikha saat ditemui di MNC Studios Tower 3, Minggu (23/1/2022).

Baca Juga : Cantik Saja Tak Cukup, Maria Andromeda: Miss Indonesia Harus Punya Nilai Plus

Malaikha mengungkapkan, bila dia terpilih menjadi Miss Indonesia, dia ingin membuat platform yang membawa manfaat bagi masyarakat banyak.

“Aku mau be the voice of the voiceless dan aku harap kalau aku nantinya dipilih menjadi Miss Indonesia dan berkesempatan menjadi Miss Indonesia 2022, aku juga bisa kerja sama dengan tim Miss Indonesia untuk membuat platform yang berguna bagi masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga : Mantan Finalis Miss Indonesia Haifa Nafisa Berbagi Tips agar Percaya Diri

Untuk tahap audisi dan penjurian, Malaikha mengaku tetap melakukan yang terbaik, terlepas bila kelak dia terpilih menjadi Miss Indonesia atau tidak.

“Harapan aku kalau aku terpilih atau bukan, aku yakin tim akan memilih orang yang tepat. Siapapun yang terpilih dia pasti akan menginspirasi anak muda di Indonesia dan membawa program-program baru yang bagus dan bisa berguna bagi masyarkat,” kata Malaikha.

(hel)