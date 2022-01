AJANG Miss Indonesia kembali digelar setelah sempat vakum satu tahun akibat pandemi Covid-19. Sebagai salah satu ajang kecantikan bergengsi, pemenang mahkota Miss Indonesia 2022 nantinya mewakili Indonesia di ajang Miss World.

Selain bisa melaju ke ajang dunia seperti Miss World, kontes kecantikan Miss Indonesia, seperti disebutkan dua alumni Miss Indonesia, Malida Dinda, Miss Riau 2020 dan Harini Sondakh, 3RD Runner Up Miss Indonesia 2018 banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh para peserta terpilih.

Menurut Malida, ajang Miss Indonesia yang ia ikuti tahun 2020 merupakan salah satu ajang yang bisa membantu dirinya mewujudkan cita-citanya dan juga bersuara vokal tentang isu sosial kepada publik.

Baca Juga : Menjadi Juri Audisi, Ini Pesan Harini Sondakh untuk Finalis Miss Indonesia 2022



“Buatku Miss Indonesia jadi ajang untuk wujudkan cita-cita dan mimpi. Selain itu, wadah untuk bersuara. Kadang kita punya sesuatu untuk Indonesia, tapi enggak ada tempat menyalurkannya. Jadi di sini bisa menyuarakan apa yang mau kamu suarakan,” kata Malida, dikutip dari siaran langsung Instagram Live Miss Indonesia, Senin (24/1/2022).

Baca Juga : Ikut Audisi Miss Indonesia 2022, Mahasiswi Cantik Ini Ingin Menginspirasi Banyak Orang

Senada dengan juniornya, Harini yang berhasil menyandang titel runner-up ketiga tahun 2018, memandang Miss Indonesia menjadi wadah yang tepat untuk memperlihatkan keunggulan diri sebagai perempuan.

“Kita butuh wadah mengaplikasikan dan share kebolehan dan kelebihan diri kita. Nah, Miss Indonesia ini ajang yang tepat menurutku, karena di sini berkompetisi dengan sesuatu yang kamu inginkan dan kamu sukai. Punya inner and outside beauty yang bisa ditunjukkan ke dunia, why not kan?,” tutup Harini.

(hel)