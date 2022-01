HOTMAN Paris memperkenalkan asisten pribadi yang baru, namanya Loliauristela. Perempuan tersebut diketahui berasal dari Pekanbaru.

Momen kebersamaan Hotman Paris dan Aspri barunya tersebut dibagikan di akun Instagram pengacara kondang itu 17 jam yang lalu. Di situ, Hotman Paris asyik makan cendol sepiring berdua dengan Loliauristela.

Netizen pun kemudian langsung menyerbu akun Instagram aspri baru tersebut. Dari banyak foto yang dibagikan, c memberi kesan seksi di setiap unggahannya.

Nah, di artikel ini MNC Portal merangkum 5 gaya seksi Loliauristela si aspri baru Hotman Paris yang tentunya enggak kalah cantik dari aspri Bang Hotman lainnya:

1. Seksi dengan mini dress

Di foto ini jelas kalau Loli memang suka bergaya seksi. Ia tak canggung mengenakan mini dress berbahan satin seperti ini saat nongkrong. Kulit putihnya bikin salfok, enggak sih?

Baca Juga : Dari Aspri Nia Ramadhani hingga Hotman, Ini Deretan Asisten Cantik Para Selebriti

2. Bobo manja

Selain memperlihatkan potret saat hangout, Loli pun membagikan foto di atas ranjang bergaya manja. Ya, di foto ini dia mengenakan kemeja putih dengan styling seksi. Pose bobonya bikin pikiran Anda traveling enggak?

Baca Juga : Jadi Asisten Pribadi Miliuner Ganteng, Kehidupan Selebgram Cantik Ini Bakal Berubah Drastis

3. Gaya formal memesona

Beda dari foto sebelumnya, kali ini Loli tampak anggun dengan pose formal. Ia menempatkan tangan di depan perut, dengan satu tangan lainnya menyender ke arah sofa. Potretnya di sini semakin anggun dengan menggunakan formal dress putih dengan belahan dada rendah. Pretty.

4. Tampil rapi pun cantik

Sebagai aspri Hotman Paris, tentu Loli harus terbiasa dengan pakaian formal dengan sedikit kesan seksi. Nah, di foto ini kesan tersebut terlihat sekali.

Loli mengenakan formal dress coklat dengan bagian dada dibuat agak ketat. Senyum di wajahnya membuat look Loli begitu manis dipandang, ya. Di foto ini pun Hotman Paris memberi komentar, "Yuk ngopi".

5. Gaya centil

Duh, bagaimana Hotman Paris tidak kepincut dengan Loliauristela. Lihat saja foto ini, perempuan asal Pekanbaru tersebut tampak seksi mengenakan cut off pants hitam dengan bagian pinggang hingga paha terpampang. One shoulder top warna senada pun memaksimalkan gayanya. So sexy!