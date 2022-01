MISS Indonesia 2020 Carla Yules berhasil masuk 40 besar Miss World 2022 mewakili Indonesia. Prestasi tersebut menurutnya adalah hal luar biasa yang tak pernah diduga.

Carla Yules menceritakan kalau dirinya sama sekali tidak menyangka bahwa ada pengumuman 40 besar Miss World 2022. Makanya, pas tahu dirinya menjadi bagian dari 40 besar Miss World 2022, dia sangat bersyukur.

"Perasaannya sangat bersyukur, karena tiba-tiba saja 'out of no where' dapat pengumuman dari Miss World Organization siapa 25 kontestan yang berhasil join ke 40 besar, dengan segala pengharapan dan perjuangan ke-flash back lagi, dan puji Tuhan Indonesia join," kata Carla Yules pada MNC Portal ditemui di Studio 7 Gedung MNC Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (26/1/2022).

Ia menjelaskan, prestasi ini didapat berkat banyak doa dan dukungan dari beberapa pihak untuknya selama mengikuti proses Miss World 2022 di Puerto Rico. Karena itu, perempuan yang hobi masak tersebut menghaturkan terima kasih tak terhingga.

"Ini berkat dukungan dan doa dari peagent lovers, fans, dan keluarga," papar Carla penuh haru dan diakhiri senyum bahagia.

Perlu Anda ketahui, dari 40 besar Miss World 2022 yang sudah terpilih saat ini, 15 kontestan diambil dari pemenang fast track yang memang menjadi salah satu indikator penilaian kontestan selama karantina.

Sementara itu, 25 nama lainnya dipilih oleh Miss World Organization dari seleksi ketat selama masa karantina. Indonesia menjadi salah satu nama yang masuk ke daftar 25 kontestan tersebut.

Baca juga: Indonesia Sukses Masuk Top 40 Miss World, Carla Yules Siap Berjuang di Puerto Rico

Karena berhasil masuk ke 40 besar Miss World 2022 itu artinya Miss Indonesia 2020 Carla Yules akan kembali terbang ke Puerto Rico di pertengahan Maret mendatang. Persiapan sudah mulai dimatangkan oleh Carla Yules, termasuk pengembangan diri dan karakter, serta kesiapan fisik.

(DRM)