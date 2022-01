MISS Indonesia 2020 Carla Yules membagikan sedikit cerita soal bagaimana karantina Miss World 2022 di Puerto Rico. Banyak hal menarik yang terjadi, namun kisah persahabatan dia dengan dua kontestan lainnya cukup menyita perhatian.

Carla Yules bercerita kalau selama karantina Miss World 2022, dirinya memiliki dua sahabat yang paling dekat di antara kontestan lain. Mereka berdua seperti 'soulmate' bagi Carla.

"Ada Miss Nepal (Namrata Shrestha) dan Miss Armenia (Mirna Bzdigian)," kata Carla saat ditemui di Studio 7 Gedung MNC Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kemarin (26/1/2022).

Ada alasan mengapa Carla bisa menunjuk mereka berdua sebagai sahabatnya selama di karantina Miss World 2022 di Puerto Rico.

"Mereka dua finalis yang Carla bisa bilang paling dekat. She's my best friend. Mereka sangat sangat so sweet," cerita Carla.

Lebih lanjut, Carla sebetulnya tidak menutup diri untuk berteman dengan siapapun. Ia pun saat datang pertama kali ke karantina Miss World membawa paham bahwa harus mau berteman dengan siapapun, meski mereka juga kompetitor.

"Pertama, datang ke sana bawa mindset semua teman walau kita kompetitor tapi kita teman. Jadi, kita tetap punya visi misi yang jelas dan tetap berteman dengan siapa pun di sana," katanya.

Nah, soal Miss Nepal dan Miss Armenia, Carla menjelaskan kalau dengan mereka berdua, seperti ada 'chemistry' yang sulit dijelaskan, hanya bisa dirasakan.

"Tapi, yang membuat Carla dekat dengan Miss Nepal dan Miss Armenia, karena chemistry di antara kita. Merasa ada yang pas dengan mereka dan akhirnya kita pelan-pelan membuka diri, sharing apapun, dan dari situ kenal deh," paparnya.

Intensitas pertemuan yang sangat tinggi, lalu berada di satu tim yang sama, membuat pertemanan di antara mereka bertiga semakin intim.

"Kami spend waktu itu hampir sebulan bersama-sama, sarapan bareng, lunch dan dinner bareng, jadi kedekatan kami sangat intim. Kami juga satu tim," ujarnya lantas tersenyum.

(DRM)