TANTE Ernie nampaknya tidak pernah absen membuat netizen kagum dengan kemolekan tubuhnya. Meskipun memang tidak bertujuan untuk menarik perhatian, tapi pesonanya memang membuat netizen tidak berhenti mengomentari fotonya.

Baru-baru ini, perempuan 45 tahun itu pun berpose dengan baju renang. Tante Ernie tampil seksi dalam balutan swimsuit atau baju renang warna hitam. Swimsuit membuat lekuk tubuh ibu tiga orang anak tersebut semakin terekspos.

Body goals nan aduhai membuat penampilan Tante Ernie semakin terlihat seksi. Apalagi, swimsuit memiliki potongan terbuka pada bagian dada, pose Tante Ernie menjadi semakin menggoda. Sementara, makeup minimalis membuat paras cantiknya terlihat awet muda. Rambut panjang yang digerai ke samping bahu membuatnya terlihat memesona.

BACA JUGA:Pose Tante Ernie Pakai Tanktop Ketat Bikin Netizen Tak Terkendali

"Udah kangen lagi loh nyemplung di kolam sambil menanti indahnya sunset πŸ₯°πŸ₯° - tbt when I was in Bali," tulis perempuan yang dijuluki netizen sebagai Tante Pemersatu Bangsa tersebut.

Unggahan foto seksi Tante Ernie ini sendiri langsung dibanjiri komentar dari netizen. Hampir sebagian besar netizen kagum sekaligus gagal fokus melihat penampilan Tante Ernie berpose di kolam renang.

"Body nya tambah seksi aja bunda cantik ❀️❀️❀️," tutur @satharjael***

"Memotivasi diriku yg bru saja melahirkan biar bisa jaga badannn❀️❀️," ungkap @ayuastari***

"😍😍😍😍 jgn di delete ya.. sexy bgt tante 😍😍😍," tutur @fashion2***

Baca Selengkapnya: Pose Tante Ernie Pakai Baju Renang Seksinya Bombastis, Netizen: Jangan Didelete Ya

(mrt)