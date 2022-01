MASTERCHEF Indonesia telah masuk episode 3 pada minggu ini. Di episode ke 3 ini sudah memasuki babak booth camp. Peserta yang telah lolos pada tahap audisi, akan ditantang oleh para juri agar bisa melaju ke babak selanjutnya.

Tantangan pertama adalah mem-fillet ikan salmon dengan ukuran yang cukup besar. Hanya akan dipilih 7 orang terbaik yang bisa lolos ke galeri, untuk menemani 3 peserta yang telah lolos ke galeri lebih dulu saat audisi. Pak Joel, salah satu peserta yang lolos di babak audisi dan langsung lanjut ke galeri, sangat tidak menyangka ketika ditanya oleh Chef Juna.

“Perasaan saya bercampur aduk, sangat bahagia, bisa langsung masuk ke dalam galeri bersama kedua teman saya yang lainnya,” kata Pak Joel.

3 peserta yang lolos selain Pak Joel, ada Victor dan Dinda yang juga berhasil mendapatkan white apron dengan nama di dada, sekaligus berhak langsung maju ke babak galeri. Chef Juna juga berkata bahwa, “Kalian bertiga memang layak mendapatkan 3 yes langsung dari kami, karena pure hidangan kalian dari segi rasa, penampilan, permainan tekstur, bahkan uniqueness itu all yes good. Keep up the good work.”

Tantangan di booth camp selanjutnya adalah membersihkan ikan salmon dan juga memfillet kulitnya. Tidak mudah bagi para peserta melakukannya, karena ikannya yang cukup besar. Di tantangan kali ini, hanya ada 6 peserta yang berhasil lolos. Siapa sajakah yang berhasil lolos ke galeri MasterChef Indonesia?

Sedangkan di tantangan terakhir, para peserta yang belum lolos harus menghidangkan makanan dari ikan salmon tersebut. Siapa saja yang berhasil memuaskan lidah para juri?

Di akhir tayangan, Arnold pun memberikan wejangan “Kompetisi yang sebenarnya akan mulai very soon dan 1 di antara kalian akan menjadi the next MasterChef Indonesia.”

Di episode 4, menjadi tantangan perdana di galeri MasterChef Indonesia bagi para seluruh peserta. Mereka sudah dihadapkan oleh mistery box di meja masing-masing. Ada apa di dalam mystery box tersebut?

Sebelum memulai tantangan, Chef Renatta memberikan pesan kepada seluruh peserta, “Di galeri semua sudah pakai apron putih dengan nama kalian masing-masing, kalian harus bangga, karena ada banyak sekali orang di luar sana yang bermimpi untuk menggunakan apron putih dengan nama mereka, tapi mereka tidak lolos untuk ada di sini. Dan asal kalian tahu, selama di galeri kalian akan melewati banyak tantangan, di mana salah satu tantangannya ada di mystery box.”

Di tantangan pertama kali ini berasal dari jawaban salah satu peserta yang ditanya oleh para juri. Apakah itu? Yang terdengar cukup mudah, namun tidak semudah itu, apa saja yang menjadi kendala mereka? Selain ini pertama kalinya mereka memasak di galeri.

Bukan hanya rasa, tapi penampilan dan keunikan menjadi penilaian yang penting di mata para juri. Siapakah yang berhasil memenangkan challenge kali ini? Dan siapakah yang harus masuk ke dalam pressure test dan memakai apron hitam pertama kalinya?

Saksikan MasterChef Indonesia, Sabtu pukul 17.00 & Minggu pukul 16.30 hanya di RCTI. MasterChef Indonesia juga dapat disakaikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com

