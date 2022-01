KETIKA memotong bahan makanan seperti daging ikan, salah satu bahaya yang mengintai adalah kemungkinan tangan teriris. Peristiwa itu pun beberapa kali terjadi di kontestasi ajang memasak terbesar di Indonesia yakni MasterChef Indonesia (MCI).

Salah satunya dalam lanjutan audisi MasterChef Indonesia Season 9 di babak Bootcamp Stage, Sabtu (29/1/2022). Terdapat seorang peserta yang tangannya teriris pisau saat memotong ikan salmon sebagai bagian dari tantangan yang diberikan dewan juri.

Menariknya, tangan peserta tersebut teriris karena terlalu semangat. Dia adalah Machel, peserta wanita yang juga mencuri perhatian karena sempat membawakan lagu untuk ketiga juri ketika audisi.

"Awalnya kukira gampang, jadi aku mantap gitu motongnya. Eh, tapi jariku keiris," ucap Machel saat tangannya terluka.

Mendapati kejadian tersebut, juri Chef Arnold Poernomo pun menggoda sang peserta dengan mengejeknya.

"You are my sunshine, gimana sih katanya bisa," celetuk chef asal Surabaya itu.

"Ya karena aku sudah 2 tahunan gitu enggak motong ikan," sanggah Machel membela.

Adapun dalam tantangan Basic Knife Skill memotong ikan salmon skin-off dan mencabut durinya tersebut, Machel dinilai gagal. Ia harus mengakui keunggulan enam rekannya yang memiliki potongan lebih baik dan lebih dulu menyelesaikan tantangan tersebut.