KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) menyebut kasus covid-19 di Indonesia paling terkendali dibandingkan lima negara lain di Asia. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kasus yang tidak terlalu tinggi dari negara lainnya.

Kemenkes pun membandingkan Indonesia dengan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti India, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Menurut Kemenkes, Indonesia memiliki jumlah penambahan kasus konfirmasi covid-19 yang rendah.

Berdasarkan data dari ourwordindata.org, kasus covid-19 baru yang dikonfirmasi per 1 juta penduduk, terlihat grafik penambahan kasus di Indonesia dominan landai. Angka penghitungan tersebut diperoleh dengan menjumlahkan angka konfirmasi covid-19 dengan jumlah penduduk.

Per tanggal 26 Januari 2022, angka konfirmasi positif covid-19 di Indonesia sebesar 13,27 per 1 juta penduduk. Angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan Singapura dengan konfirmasi positif sebesar 825,80 per 1 juta penduduk.

Filipina memiliki angka konfirmasi positif covid-19 sebesar 233,71 per 1 juta penduduk. Diikuti India dengan konfirmasi kasus covid-19 sebanyak 220,71 per 1 juta penduduk. Malaysia memiliki angka sebesar 121,19 per 1 juta penduduk. Sementara Thailand sebesar 110,20 per 1 juta penduduk.

