MODEL pemenang Asia's Next Top Model Season 3, Ayu Gani, kembali menghibur penggemar dengan video konten baru. Ayu Gani kerap membagikan video seru di YouTube channel miliknya seperti vlog, games, challenge, dan lain-lain.

Tidak sendirian, kali ini Ayu Gani ditemani Zeline Prabowo, Top 4 SuperModel Me Cycle 6. Ayu Gani dan Zeline Prabowo memutuskan seru-seruan main game True or False di konten YouTube Ayu Gani.

Ketika ngobrol bareng, Gani pun penasaran apakah ada perbedaan yang dirasakan Zeline usai mengikuti kompetisi sekaligus ajang pencarian bakat SuperModel Me Cycle 6.

"Gue lebih kenal diri gue sendirilah. Gue pas nonton diri gue lagi di TV kayak gue sekompetitif itu ya, thatโ€™s the new side of me yang enggak pernah gue tahu," ujar Zeline.

Bagi yang penasaran dengan keseruan Ayu Gani dan Zeline Prabowo, yuk simak video lengkapnya hanya di YouTube channel Ganegani.

(han)