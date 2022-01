ADA dampak terberat yang dihadapi anak-anak selama pandemi. Mereka harus sekolah hingga bermain di rumah.

Hal ini tentu berdampak pada kondisi mentalnya. Selain itu mengakibatkan aturan dunia pendidikan sering berubah-ubah.

Direktur Southeast Asia Ministers of Education Regional Center for Food and Nutrition (SEAMEO RECFON) Muchtaruddin Mansyur menjelaskan, Indonesia masih menghadapi situasi pandemi Covid-19 yang membatasi ruang gerak ruang gerak anak untuk belajar di sekolah. Termasuk kesiapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

“Dua tahun lebih pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang mengancam masa depan generasi penerus," ujarnya dalam keterangannya.

Untuk menghindari berbagai kendala, maka butuh peran dan kolaborasi penting untuk membantu anak. Hal ini juga perlu dilakukan demi keberhasilan pendidikan di tengah pandemi Covid-19.

Muchtaruddin menambahkan, anak-anak perlu pengenalan situasi baru saat belajar. Meski tak belajar di sekolah, tapi materi pelajaran yang mereka dapatnya bisa dengan mudah dipahami anak. “Pengenalan situasi pandemi dalam perspektif nasional maupun global menjadi penting agar dapat memaksimalkan peluang yang ada untuk menjaga kualitas pendidikan," tambahnya.