JESSICA Iskandar baru saja merayakan ulang tahun ke-34, Sabtu 29 Januari 2022. Artis yang akrab disapa Jedar tersebut membagikan Momen perayaan ulang tahunnya ke Instagram pribadi, @inijedar.

"Yeay ulang tahun lagiπŸ’• Terima kasih Tuhan untuk berkat, kebahagiaan dan suka cita yang luar biasa untukku dan keluargaku," ungkap Jedar.

Dalam foto kolase tersebut, Jessica Iskandar berpose bersama El Barack dan suaminya, Vincent Verhaag. Jedar juga berpose dengan rekan-rekannya yang hadir dalam momen pertambahan usianya.

BACA JUGA :Β Intip Gaya Seksi Jessica Iskandar Joget Pakai Dress Kemben, Makin Lincah!

Selain suasana hangat dan harmonis, penampilan Jedar juga mencuri perhatian di hari ulang tahunnya. Jessica Iskandar mengenakan gaun merah menyala memperlihatkan perut buncit yang sedang hamil.

Penampilan Jedar terlihat seksi dengan gaun merah yang dikenakannya. Aksen bagian dada yang terbuka menambah kesan seksi penampilannya.

BACA JUGA :Β Jessica Iskandar Joget Seksi Pamer Baby Bump, Aura Kecantikan Makin Terpancar

Belum lagi gaun tampil dengan potongan belahan tinggi membuat paha mulusnya terekspos. Alhasil, penampilan Jedar semakin terlihat seksi saat hamil.

Unggahan foto Jedar pun langsung ramai dengan komentar netizen. Hampir sebagian besar dari mereka menyebut Jedar tak hanya cantik, tetapi juga semakin seksi saat hamil.

"Mkn bunting mkn sexsi aja," ujar @rehanalakad***

"Happy Birthday. you looks gorgeous bumil cantik ❀️," puji @eulia***

"Pretty & glowing bumil. Happy Birthday bumil. Wish you all the best πŸ’πŸ’ƒπŸŽ‰πŸŽ‚," ungkap @jomar_4***

"Jedar makin sexy hamidun gini. Bahagia selalu jedar πŸ€—," tutur @ami_suratur***

"Kenapa bumil yang ini makin cantik ya," kata @ancien_la***

(hel)