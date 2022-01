SOSOK penjual es cendol cantik mengebohkan jagad maya hingga viral. Paras cantik sang penjual es cendol sukses membuat netizen terpikat.

Dia terbiasa berjualan es cendol di tepi ruas Jalan Raya Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Selain mematok harga yang terjangkau, pemilihan lokasi di tepi jalan merupakan strategi dalam menjangkau konsumen yang lebih luas, yakni pengguna jalan.

Dalam sebuah video milik akun Facebook See you again yang diupload pada Selasa, (25/01) lalu, seseorang yang mengaku diri bernama Agus mendatangi seorang perempuan yang menjajakan Dawet Ayu Khas Banjarnegara. Video berdurasi 13 menit 10 detik yang telah dibagikan sebanyak 1.800 kali dengan 67.876 like dan 3.545 komentar ini berisi mengenai wawancara Agus dengan pedagang dawet yang merupakan seorang wanita cantik.

Uniknya, dari dari pantauan pada Sabtu (29/1/2022) warganet ramai berkomentar soal gaya berbicara Agus dalam setiap kelakarnya. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh pemilik akun Ridwan Riwan,

“Niatnya mau godain yg jual tukang sodreknya kena prank bakule ternyata dah bersuami (Niatnya ingin menggoda si pedagang, namun kena prank, ternyata si pedagang sudah memiliki suami)," tulis Ridwan.

Dalam video tersebut, Mbak Nita juga mengaku bahwa selama berjualan di tempat itu, ia tidak dikenai biaya sewa.

“Di sini kena sewa nggak, mbak?” tanya Agus

“Enggak,” jawab Nita

Dawet Ayu Khas Banjarnegara yang dijajakan Mbak Nita dapat dikatakan relatif terjangkau. Untuk dapat mencicipinya, pembeli merogoh kocek mulai dari Rp 5.000,- untuk varian dawet original hingga Rp 10.000,- untuk dawet dengan varian berbagai toping.

Kini, emansipasi terhadap kaum hawa telah merebak luas. Orang-orang sudah mulai terbiasa dengan pemandangan perempuan-perempuan tangguh yang turut berjuang untuk menggerakkan roda ekonomi keluarga, salah satunya Mbak Nita. Ia berjuang untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya yang telah dikaruniai dua buah hati. Tentu saja, masih banyak sosok seperti Mbak Nita yang dapat kita jumpai di luar sana. Berdasarkan penelusuran, video tersebut ternyata di buat oleh YouTubers terkenal di Banyumas, Siboen di akun YouTube nya Siboen Klintung. Video itu sendiri sudah ditonton hingga 105 ribu kali dengan 1,2 ribu like dan 250 komentar sejak diupload 13 hari yang lalu.