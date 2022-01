KOREA Selatan memang tidak hanya memiliki para idol dan artis yang cantik. Beberapa atlet pun memiliki paras cantik, termasuk pegolf Heeyoung Park. Selain cantik, atlet 34 tahun ini juga memiliki prestasi yang cukup mumpuni.

Park telah dinobatkan sebagai rookie of the year setelah memenangkan tiga kali pertandingan di LPGA of Korea Tour. Selain itu, dia juga memenangkan dua turnamen KLPGA lainnya pada tahun 2006. Penasaran dengan sosoknya? Yuk, intip potretnya berikut ini, dikutip dari Instagram @heeyounglpga.

Seragam golf

Atlet golf cantik Heeyoung Park tampil sporty mengenakan seragam golf dari Louis Castel. Setelan baju golf yang ketat itu membuat penampilannya terkesan seksi. Tak lupa, rambutnya diikat rapi agar lebih leluasa saat bermain golf.

Penampilannya semakin lengkap dengan topi baseball dan sepatu nike berwarna putih. Berpose tersenyum ke arah kamera, Heeyoung terlihat begitu cantik. Apalagi lesung pipitnya terpampang jelas di potret ini. So cute!

Jumpsuit hitam

Kali ini atlet golf cantik Heeyoung Park tampil modis mengenakan jumpsuit polos berwarna hitam. Aksen pita yang menjuntai di bagian depan tampak mempermanis penampilannya. Heeyoung memadukan outfitnya dengan sneakers emas yang mencolok agar terlihat lebih stunning.

Sementara rambutnya dikuncir rapi dengan sentuhan styling wavy agar lebih menawan. Meski wajahnya hanya terlihat dari samping, namun paras cantik Heeyoung Park tetap saja terlihat. Dia memang tak pernah gagal memikat hati para pria.

Tampil seksi Atlet golf cantik Heeyoung Park tampil seksi mengenakan strapless dress berwarna hitam. Belahan dadanya tampak mengintip dengan outfit ini. Wajahnya dirias dengan makeup natural look dan lipstik matte berwarna nude. Rambut pendek yang lurus dengan poni yang menjuntai semakin menambah pesona sang atlet. Tak lupa, aksesori kalung pun turut dipakai untuk mempermanis penampilannya. Berpose tersenyum ke arah kamera, Heeyoung Park terlihat menggemaskan. Pose selfie Heeyoung Park memang cukup narsis di Instagram, seperti potret yang satu ini. Dia berpose selfie sambil tersenyum ke kamera di depan pintu mobil. Wajahnya terlihat cantik natural meski tanpa polesan makeup. Lipstik nude di bibirnya pun tak tampak pucat di wajahnya. Sementara rambutnya sengaja digerai membuat pesona kecantikannya semakin bertambah. Heeyoung Park memang selalu berhasil mencuri perhatian penggemarnya. Tank top rajut Heeyoung Park tampil seksi mengenakan tank top rajut berwarna pink. Bra kuning yang dikenakannya pun terpampang jelas di potret ini. Tak lupa, Heeyoung juga memakai topi pantai berwarna coklat sebagai aksesori. Wajahnya dirias cantik dengan makeup natural look dan lipstik matte berwarna nude. Berpose selfie sambil tersenyum, Heeyoung tampak begitu manis. Apalagi lesung pipinya terlihat jelas di kamera. Dia terlihat menggemaskan, bukan? Â Dress hitam Heeyoung Park tampil feminin nan elegan dalam balutan dress hitam. Model sabrina pada dress itu membuat bahu mulusnya langsung terekspos di kamera. Tubuh langsingnya pun terpampang jelas. Agar lebih memesona, Heeyoung mengikat setengah rambutnya dan menyisakan sedikit poni di dahi. Berpose tersenyum