TEMPAT makan dekat Stasiun Wonokromo Surabaya ini bisa jadi referensi wisata kuliner kala berkunjung. Karena, di daerah ini ada beragam kuliner yang dijajakan yang merupakan makanan khas Kota Pahlawan.

Penasaran ada kuliner apa saja di dekat Stasiun Wonokromo di Surabaya? Dirangkum MNC Portal pada Senin (31/1/2022), berikut adalah 10 rekomendasi tempat makan yang bisa Anda cicipi.

1. Sop Buntut Gelora Pancasila





(Tempat Makan Dekat Stasiun Wonokromo Surabaya, Foto: @antonaguan_official/Instagram)

Bagi Anda yang suka dengan menu sop buntut, Anda kalian bisa mencoba kulineran di RM Sop Buntut Gelora Pancasila yang berada di sebelah gelora pancasila, selain sop buntut ada menu sop iga, iga goreng, buntut bakar, iga bakar, rawon buntut dan juga rawon iga.

Alamat: Jl. Musi No.48, Darmo, Kec. Wonokromo, Kota SBY, Jawa Timur 60241.

2. Holycow Steakhouse By Chef Afit

Buat Anda yang suka dengan menu masakan western, Anda mungkin bisa mencoba restoran steak di Holycow Steakhouse By Chef Afit yang berlokasi di Surabaya Town Square. Anda bisa mencoba Wagyu Sirloin, Tenderloin dan juga Rib eye.

Alamat: Surabaya Town Square Ground, Jalan Hayam Wuruk Baru I No.6, Sawunggaling, Wonokromo, Kota SBY, Jawa Timur 60242.

3. Ayam Bakar Pak D





(Tempat Makan Dekat Stasiun Wonokromo Surabaya, Foto: @ayambakarpakdtambaksari/Instagram)

Ayam Bakar Pak D merupakan tempat makan dengan menu masakan penyetan khas Indonesia dengan menu spesialis ayam bakar. Selain itu, ada juga beberapa jenis masakan lainnya seperti ayam goreng krispi, cah kangkung, ayam penyet, ikan goreng.

Alamat: Jl. Ketintang No.16, Wonokromo, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur.

4. Rumah Makan Cocari

RM Cocari merupakan restoran All You Can It jadi Anda bisa makan sepuasnya, jadi sangat cocok buat makan bersama keluarga besar atau juga rombongan teman. Menunya tersedia sabu sabu dan sushi. Maksimal waktu makan 2 jam dan makanan tidak habis akan dikenakan extra charge.

Alamat: Jl. Indragiri No.20, Darmo, Kec. Wonokromo, Kota SBY, Jawa Timur 60241.

5. Warung Ponorogo SS

Warung Ponorogo SS merupakan salah satu restoran Jawa Timur yang menyajikan aneka menu masakan penyetan dan pecel khas Jawa Timur, cocok buat makan bersama keluarga atau juga rekan kerja yang ingin menu tradisional nusantara.

Alamat: Jl. Jagir Wonokromo no.102A, Kota Surabaya, Jawa Timur 60244.

6. Warung 75 Nasi Bebek Bu Nur

(Tempat Makan Dekat Stasiun Wonokromo Surabaya, Foto: @warungbebek75/Instagram) Warung 75 Nasi Bebek Bu Nur merupakan salah satu restoran Jawa dengan menu andalan nasi bebek, namun selain itu ada nasi ayam dan rempelo ati, bagi kalian yang suka menu bebek, kalian bisa langsung otw ke sini ya. Alamat: Jl. Ngagel Rejo Kidul No.46, Ngagelrejo, Kec. Wonokromo, Kota SBY, Jawa Timur 60245. 7. Fushia Restaurant - Rajanya Nasi Timbel Restoran ini menyajikan aneka menu olahan nasi timbel yang dipadukan dengan berbagai macam sambal dan daging ayam, tuna, iga, gepuk, bebek dan juga telur asin serta berbagai menu lainnya. Alamat: Jl. Dr. Soetomo No.134, Darmo, Kec. Wonokromo, Kota SBY, Jawa Timur 60241. 8. Indragiri Seafood & Resto

(Tempat Makan Dekat Stasiun Wonokromo Surabaya, Foto: @eatswithalya/Instagram) Anda penyuka aneka menu masakan ikan laut, maka tidak ada salahnya bila berkunjung ke Indragiri Seafood & Resto yang berada di jalan Indragiri, Wonokromo. Mereka menyediakan aneka menu seafood seperti udang, kepiting, kerang, gurami dan juga menu ayam, kambing dan penyetan. Alamat: Jl. Indragiri No.10, Darmo, Kec. Wonokromo, Kota SBY, Jawa Timur 60241. 9. Ikan Bakar Cianjur Ikan Bakar Cianjur dan sesuai namanya, merupakan restoran Indonesia yang lebih mengedepankan menu ikan seperti nila, gurame, dan lele, selain itu juga ada menu ayam serta ayam goreng. Alamat: Jl. Indragiri No.23, Darmo, Kec. Wonokromo, Kota SBY, Jawa Timur 60241. 10. Warung Tempe Penyet Mbak Noer Warung Tempe Penyet Mbak Noer adalah restoran dengan menu yang sederhana, khusus pecinta menu penyetan. Lokasinya mudah di jangkau dan juga bersih sehingga membuat pelanggan nyaman. Alamat: Jl. Jagir Wonokromo No.120, Jagir, Kec. Wonokromo, Kota SBY, Jawa Timur 60244.