TAHUN Baru Imlek biasanya dirayakan dengan berkumpul bersama keluarga. Meski hanya di rumah, bukan berarti Anda tak tampil cantik dan menawan.

Buat perayaan Imlek 2022, Anda bisa coba tampil dengan gaya makeup yang membuat penampilan jadi lebih wow daripada biasanya. Maka dari itu, seperti dilansir Herworld, Senin (31/1/ 2022) yuk simak ulasan enam inspirasi makeup yang simpel untuk perayaan Imlek berikut di bawah ini.

1. Glam dengan pink

Chinese New Year alias Imlek identik dengan warna merah. Nah, karena sudah mengenakan koutfit serba merah, bubuhkan warna lain untuk makeup, contohnya warna pink yang segar dan manis. Makeup artist, Nikki Fu, menyarakan memilih warna pink yang bold dan terang. “Coba pink yang deep dan vibrant, jangan pink pastel yang terkesan girl. Buat pulasan eyeshadow lebih intense dengan menggunakan eyeshadow yang berbeda,” kata Nikki. Misalnya, memakai warna matte pink sebagai warna utama, lalu dibaurkan dengan shimmer di bagian inner dan outer mata.

2. Lipstik warna terang

Padukan tampilan bibir dengan pulasan lipstick warna terang dengan kulit dewy untuk menciptakan tampilan yang lebih lembut dan awet muda. Triknya, Gunakan alas bedak cair tipis dengan makeup lain yang punya efek glow-enhancing agar wajah tampak bercahaya. Jika Anda menggunakan bedak tabur, oleskan sedikit dan hindari titik-titik tinggi pada wajah, seperti tulang pipi dan pangkal hidung. Supaya wajah tetap segar, usap sedikit minyak berlebih dan semprotkan wajah dengan face mist.

3. Kombinasi pastel

Punya palette eyeshadow yang terdiri dari warna-warna pastel? Ini saatnya untuk digunakan! Anda bisa bebas berkreasi dengan mengombinasikan warna-warna pastel yang disuka. Tapi ingat, untuk mencegah warna bercampur dan menjadi keruh, aplikasikan secara terpisah pada bagian kelopak mata yang berbeda dan ratakan hanya pada bagian tepinya, jangan melapisi tumpeng tindih satu sama lain.

4. Shining dengan highlighter





Kombinasi bronzer dengan highlighter perak memberi efek kilau sehat yang tepat pada kulit karena tidak terlalu kecokelatan atau terlalu pucat. Triknya, bubuhkan sedikit bronzer yang tidak terlalu berwarna oranye, mulai dari tepi wajah hingga ke tengah lalu melewati tulang hidung, tulang pipi, dan tulang alis agar wajah tidak terlihat flat. Setelah itu, oleskan sedikit highlighter bubuk perak di area itu dan sempurnakan dengan sedikit eyeshadow silver sebagai sentuhan akhir.

5. Blush on sunset





Singkirkan dulu blush on pink Anda di perayaan Imlek kali ini, karena ini saatnya tampil beda dan lebih fresh dengan gaya makeup blushon sunset. Ganti blush on pink dengan blush on warna tangerine atau shade coral, yang memberikan kesan hangat sekaligus kilau sehat di complexion kulit. Sentuhan yang sedikit berbeda tapi sangat cantik.