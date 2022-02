MISS Indonesia 2020 Carla Yules tak pernah berhenti menghaturkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang sudah selalu mendukungnya hingga detik ini. Tapi, peran orangtua tidak kalah besar bagi perjalanan hidup Carla Yules.

Ya, selain pageant lovers dan masyarakat Indonesia secara umum, Carla Yules merasa bahwa dukungan dan cinta kedua orangtuanya amatlah berperan penting dalam kehidupannya saat ini. Posisi sekarang yang sudah dicapainya salah satunya berkat orangtua.

Secara khusus, pada MNC Portal Miss Indonesia Carla Yules menyampaikan ungkapan sayang dan cinta kepada kedua orangtuanya. Sambil sedikit berkaca-kaca, Carla akui betul bahwa orangtua adalah sosok luar biasa untuk kehidupannya.

"To my parents, Carla mau bilang terima kasih sudah membesarkan Carla, mendorong Carla sampai bisa ada di posisi ini," katanya, saat ditemui di Gedung MNC Kebon Sirih, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

"Carla bisa menjadi seperti sekarang berkat dukungan kalian, berkat cinta yang teramat besar kalian," lanjutnya tak kuasa meneteskan air mata.

Di kesempatan itu juga Carla menyampaikan bahwa dirinya bukan apa-apa jika tidak disertakan doa dan cinta orangtua.

"Carla tidak ada di posisi ini jika tidak karena cinta kalian, karena apa yang telah kalian berikan kepada Carla," kata Carla.

Pesan cinta Carla Yules untuk kedua orangtuanya pun ditutup dengan pernyataan, "So, thank you so much dad and mom. I love so much," imbuhnya.

(mrt)