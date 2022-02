BAGI para pecinta beauty pageant pasti tidak asing lagi dengan Miss Indonesia, kontes kecantikan yang mengumpulkan wanita-wanita cantik dari seluruh Indonesia dan pemenangnya akan mewakilkan Indonesia dalam ajang Miss World.

Miss Indonesia 2022 kembali hadir dan mengundang para wanita untuk ikut berkompetisi. Agar bisa menjadi penerus Carla Yules, pemenang Miss Indonesia 2021 pastinya perlu beberapa tahap untuk dilalui.

Tahap yang pertama tentunya adalah dengan mengikuti audisi yang kali ini dilakukan secara online melalui aplikasi RCTI+. Para calon peserta dapat mendownload aplikasi tersebut secara gratis di App Store maupun Play Store.

Audisi online Miss Indonesia 2022 ini berada di fitur Home of Talent Plus di aplikasi RCTI+. Cara menuju ke halaman audisi bisa melalui halaman Home of Talent Plus terlebih dahulu. Cukup klik logo HOT+ yang berada pada bagian atas halaman home RCTI+.

Setelah itu klik tab competition di bagian bawah dan masuk ke halaman audisi Miss Indonesia 2022. Jangan lupa untuk membaca dahulu persyaratan untuk mengikuti kompetisi kecantikan ini.

Sebagai informasi tambahan, audisi online Miss Indonesia 2022 ini dibuka sampai 15 Februari 2022. Info & persyaratan selengkapnya bisa pembaca cek melalui halaman HOT+ di aplikasi RCTI+.

(mrt)