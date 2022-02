WULAN Guritno memang memiliki daya pikat tersendiri. Meski sudah berusia 40 tahun, ibu tiga anak ini masih tampil prima bak anak gadis.

Terbaru, Wulan Guritno membagikan potretnya saat mengunjungi salah satu klinik kecantikan. Dia tampil modis dengan busana kekinian mengenakan sleeveless top dan celana model wide leg bak anak muda. Penasaran? Yuk, intip potretnya!

"Go above and beyond to get an exclusive experiences to take care of our skin," tulisnya dalam keterangan, dikutip MNC Portal Indonesia pada Kamis (3/2/2022).

Tak dipungkiri kecantikan yang sempurna di usia Wulan Guritno memang tak luput dari perawatan wajah. Terlihat, kulitnya masih tampak kencang dan mulus bak anak muda. Ditambah lagi Wulan Guritno rutin berolahraga setiap harinya. Pantas saja ibu Shaloom Razade ini masih tampil prima di usia 40 tahun.

Soal gaya busana, Wulan Guritno memang tak perlu diragukan lagi. Dia selalu berhasil membuat netizen terpikat melihatnya. Kali ini dia memadukan sleeveless top bermotif coklat dengan celana jeans model wide leg agar kakinya tampak jenjang. Potongan v-neck yang begitu rendah membuat belahan dadanya tampak mengintip di potret ini. Kesan seksi pun langsung mencuat dari penampilannya.

Untuk alas kaki, Wulan memilih open toe flat sandals agar kuku cantiknya tetap terlihat. Tak lupa, aksesori gelang pun turut dipakai sebagai pelengkap. Sementara rambutnya digerai rapi membuat pesonanya semakin bertambah.

Berpose cantik sambil menyilang kaki, Wulan Guritno terlihat begitu menawan. Padahal wajahnya tak memakai makeup yang mencolok. Perfect!

Wulan Guritno memang tak pernah gagal membuat netizen terpana. Lihat saja komentar yang ditinggalkan para netizen ini. Banyak yang menyebut penampilannya masih seperti anak gadis.

"Alaaamaaakk so sexy," tulis dga*****.

"Anak gadis," kata zuh*****.

"Hot girl," balas adi*****.

"Makin berumur makin sexy," ujar ris*****.

"Makin berumur makin cantik. Saya suka saya suka," kata azi*****.

"Awettt muda terus," tulis fau*****.

"Ga pernah bosen liat nya," ika*****.

