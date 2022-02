JESSICA Iskandar kini semakin rajin mengunggah momen kehamilannya di media sosial. Tak jarang dia tampil seksi saat berpose memamerkan baby bump-nya.

Terbaru, istri Vincent Verhaag itu tampil modis mengenakan setelan rajut yang terbuka. Baby bump yang membesar membuat pakaiannya begitu ketat. Aura keseksian sang bumil pun langsung terpancar di kamera. Penasaran? Yuk, intip potretnya!

"Bersyukur hamil lagi, Tuhan titipkan lagi malaikatnya, semoga aku dan suamiku bisa jadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak kami. Amin," tulisnya dalam keterangan, Jumat (4/2/2022).

Terlihat, Jessica Iskandar tampil seksi mengenakan bralette rajut putih dan rok panjang berwarna senada. Kulit putih nan mulusnya pun tampak berseri dengan outfit ini. Potongan tinggi pada bagian paha membuat penampilannya semakin seksi. Apalagi belahan dadanya turut mengintip di potret ini. Pesona ibu hamil ini terlihat begitu berbeda dari sebelumnya.

Aura kebahagiaan seperti memberi efek yang segar nan berseri pada wajahnya. Sambil berpose memegang baby bump, Jessica Iskandar terlihat begitu cantik. Ditambah lagi rambutnya dibiarkan tergerai ke samping. Pesona kecantikannya pun kian terpancarkan.

Padahal wajahnya tak dipoles dengan makeup yang mencolok. Lipstik nude pada bibirnya pun tak membuat wajahnya terlihat pucat. Pesona Jessica Iskandar benar-benar berhasil membius pandangan netizen.

Tak dipungkiri unggahan itu langsung dibanjiri beragam komentar. Banyak yang memuji kecantikan Jessica Iskandar. Tak sedikit juga yang mendoakan sang jabang bayi agar tetap sehat hingga persalinan nanti.

"Kakk.. Makin cantik," kata kar*****.

"Makin cantik, Cantikkkk bangettttt," ujar dia*****.

"Cantik bgt bumil.. Auranya keluar," balas iqb*****.

"So so gorgeous on you," sahut hon*****.

"Makin ksni bumilnya tmbh brseri seri aj," tulis cit*****.

"Bumil yg semakin cantik Aamiin semoga doanya terkabul," balas psp*****.

"Mudah mudahan lancar persalinannya," kata pri*****.

(hel)