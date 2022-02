SULIT buang air besar (BAB) menjadi masalah yang kerap dialami seseorang. Ini karena kurangnya mengonsumsi serat dari buah dan sayur.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada 2018 menyebutkan, sebanyak 95,5% penduduk usia di atas 5 tahun masih kurang mengonsumsi sayur dan buah. Sejauh ini, dalam studi Diet Total 2014 menyebutkan, kualitas asupan energi total masyarakat indonesia bersumber dari karbohidrat, terutama nasi, sebanyak 243,9 gram per orang per hari dan protein 61,2 gram per orang per hari.

Maka yang terjadi Anda bisa mengalami kesulitan BAB. Hal ini juga bisa menjadi tanda saluran pencernaan bekerja kurang baik.

Biasanya salah satu faktor kesulitan BAB disebabkan oleh kurangnya makan makanan sehat atau kurangnya mengonsumsi serat. Sehingga makanan jadi sulit untuk dicerna dan mengakibatkan kesulitan untuk BAB.

Selain itu, kurangnya mengonsumsi serat juga bisa membuat seseorang makan melebihi dari apa yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga tubuh akan lebih mudah merasa lapar.

BACA JUGA: 5 Buah yang Baik untuk Kesehatan Kulit, Apa Saja?

Owner Mooles Fiber Christopher Aldo mengatakan, banyak solusi yang bisa diterapkan untuk menghindari masalah BAB. Seperti mengonsumsi minuman kesehatan yang mengandung tinggi serat, sehingga bisa mengatasi masalah pencernaan.

"Jika tubuh mendapat asupan serat yang tinggi dapat membuat merasa lebih kenyang, sehingga dapat mengontrol nafsu makan yang berlebihan,” katanya.

Disebutkan Christoper, banyak contoh minuman berserat ini seperti dari buah raspberry, red beet, ekstrak buah dan sayuran lain, juga sederet buah lainnya. Minuman tinggi serat ini cocok dikonsumsi untuk orang yang hobi makan.

Begitupun dengan Anda yang sedang menjalani diet agar tetap bisa mengatur berat badan. Di samping itu, manfaatnya juga membantu menurunkan kolesterol, mencegah diabetes, mengurangi tekanan darah, dan juga membantu mencegah obesitas. Sementara itu, Owner Yellowfit Gregorius Ruben mengatakan, untuk mengatasi masalah kesehatan tersebut tak cukup mengandalkan minuman berserat. Tapi Anda juga perlu menerapkan gaya hidup sehat dan aktif. ”Tentunya dibarengi dengan menerapkan pola hidup yang sehat atau bisa juga menjadi pendamping air putih yang sering dikonsumsi,” ucapnya.