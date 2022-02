TEMPAT makan seafood di Bandung pada artikel ini bisa menjadi rekomendasi destinasi wisata kuliner kala berkunjung. Kota Kembang memang terkenal akan kulinernya yang beragam, termasuk seafood.

Jadi, kalau kamu berencana mau makan seafood di Bandung, berikut MNC Portal berikan kelima belas rekomendasinya, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber pada Jumat (4/2/2022).

1. Fish Wow Chicken





(Tempat Makan Seafood di Bandung, Foto: @jakartaeatery/Instagram)

Salah satu tempat makan seafood enak di Bandung adalah Fish Wow Chicken. Tempat makan yang dulunya dikenal dengan nama Fish Wow Cheeseee ini menyajikan aneka hidangan fish and chips asal Britania Raya.

Tidak hanya fish and chips, Fish Wow Chicken juga menawarkan menu lain seperti fish and spaghetti with triple cheese sauce hingga fish biryani rice with tartar sauce. Selain itu, ada juga menu makanan ringan seperti chicken nugget, calamari hingga shrimp spring roll.

Alamat: Jl. Lombok No.30, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung

2. Captain's Seafood

Cara memesan seafood di sini adalah kamu pilih cara masaknya dulu. Misalnya untuk kerang ada kerang rebus, bakar, tauco, dan saus padang. Lalu pilih jenis bahannya. Untuk kerang ada kerang salju, kepa, hijau, batik, simping, bambu, macan, dan kampak (scallop).

Selain kerang, di sini juga tersedia berbagai macam seafood seperti Udang Telur Asin, Udang Tausi Pete, dan Cumi Cabe Garam yang harganya sekitar Rp50 - 60 ribuan. Untuk olahan ikan harga dihitung per gram, jenisnya sendiri ada kerapu, bawal, kuro, gurame, baronang, kakap, pari, dll.

Alamat: Jl. Soka No.17, Merdeka, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung

3. Kampung Miun 512





(Tempat Makan Seafood di Bandung, Foto: @eatoutbdg/Instagram)

Makan seafood beramai-ramai juga bisa dilakukan di tempat makan seafood Kampung Miun 512. Tempatnya terbilang luas dan cozy. Makanannya juga enak. Pilihan menunya pun beragam. Ada udang, kerang, cumi dan kepiting dengan aneka saus, seafood platter, lobster, macam-macam ikan hingga menu lain seperti ayam goreng.

Alamat: Jl. Pasir Kaliki No.73, Arjuna, Kec. Cicendo, Kota Bandung

4. Ma'Kerang

Untuk para pecinta seafood khususnya kerang, wajib banget untuk cobain makan kerang di sini karena tersedia beragam kerang dengan beragam pilihan sausnya. Selain banyak banget pilihan macam-macam kerang, harga yang ditawarkan di sini bisa dikatakan sangat terjangkau alias murah dibanding tempat makan seafood lainnya.

Alamat: Jl. Malabar No.15, Samoja, Kec. Batununggal, Bandung, Jawa Barat 40273

5. Kepiting Chef Epi

Walaupun terkenal karena kepitingnya, di Chef Epi ada macam-macam menu seafood lainnya, kok. Sebut saja si luar biasa Butter Lobster. Sesuai judulnya, lobster akan dimasak dengan bumbu mentega. Bumbu tambahannya ada bawang merah dan bawang putih yang membuat lobster semakin gurih tanpa menghilangkan rasa aslinya.

Alamat: Jl. Ciumbuleuit No.152, Ciumbuleuit, Kec. Cidadap, Kota Bandung

6. Dancing Crab

(Tempat Makan Seafood di Bandung, Foto: @dancingcrabid/Instagram) Dancing Crab mengusung tema Louisiana Style Crabs, yaitu cara makan kepiting yang tidak menggunakan piring, tapi langsung di atas meja. Signature dish di sini tentu saja kepiting, tapi kalau kamu mau mencoba semua seafood dalam satu paket ada yang namanya Dancing Crab Seafood Combos. Kamu akan mendapatkan kepiting yang sangat besar, lobster, udang, kerang, cumi, dan jagung. Alamat: Jl. Sumatera No.21, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung 7. Ikan Bakar Nelayan Makassar Pilihan menu makanannya beragam. Ada aneka ikan, cumi, kepiting, udang dan kerang. Resto Ikan Bakar Nelayan Makassar juga menyediakan menu lain berupa mie, kwetiaw dan bihun goreng maupun kuah dengan macam-macam topping. Ada pula menu spesial seperti coto Makassar sampai konro. Alamat: Jl. Sunda No.89, Kb. Pisang, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung 8. Lautan Merah Seafood Lautan Merah Seafood adalah tempat makan yang cocok untuk kamu yang ingin mencicipi lezatnya hidangan seafood tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam. Ya di tempat makan yang satu ini, kamu sudah bisa menikmati seporsi hidangan seafood dengan harga mulai dari Rp20 ribu per porsinya. Alamat: Jl. Cikapayang No.6, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung 9. Warung Celup Ingin nyobain cara makan seafood terhits, yaitu seafoodnya "ditumpahkan" ke meja, tapi tidak mau keluar banyak uang? Tenang saja, ada kok tempat seafood tumpah tapi affordable, yaitu di Warung Celup. Jangan harap akan ada piring dan sendok cantik, karena menu ini disajikan di atas plastik yang sangat besar dan luas, lalu Kerang Tumpahnya akan benar-benar ditumpahkan di atas sana. Alamat: Jl. Tubagus Ismail Raya No.153, Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung 10. Vitamin Sea Konsep tempat makan seafood ini rooftop, jadi kamu bisa makan boga bahari sambil melihat pemandangan kota Bandung dari atas. Walaupun udaranya sejuk seperti daerah Dago atas seharusnya, tempat ini lumayan gerah juga kalau siang-siang karena berkonsep semi terbuka dan di atap pula. Makanya, waktu yang recommended untuk nongkrong dan makan-makan di sini adalah sore-malam. Alamat: Dago Pakar, Jl. Raya Golf Dago No.1, Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung 11. Seafood Mas Gondrong

(Tempat Makan Seafood di Bandung, Foto: @foodgallerybdg/Instagram) Seafood Mas Gondrong buka 24 jam. Kamu bisa sarapan, makan siang, dan makan malam di sini. Asyik banget, kan? Untuk harganya kamu bisa tenang, karena semuanya murah meriah. Kira-kira harga per porsinya Rp30 ribuan. Siapa yang tidak mau makan di sini kalau sudah enak, murah pula? Alamat: Jl. Kelenteng No.22, Kb. Jeruk, Kec. Andir, Kota Bandung 12. Seafood Kiloan Bang Bopak Seafood Kiloan Bang Bopak merupakan salah satu tempat seafood khusus kiloan yang ada di Bandung. Karena kiloan, makanan yang dipesan akan disajikan di atas nampan stainless steel. Kamu juga akan diberi ember untuk sisa makanan seperti cangkang, tulang, dan bonggol jagung. Alamat: Jl. Brigadir Jend. Katamso No.33, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Bandung 13. Raja Rasa, Sundanese & Sea Food Restaurant Restoran Raja Rasa ini memang terkenal dengan masakan khas sundanya tapi jangan salah ya di sini juga banyak pilihan menu seafood yang enak-enak dengan harga cukup terjangkau. Restoran satu ini termasuk resto keluarga yang nggak pernah sepi pengunjung baik hari biasa apalagi di akhir pekan. Alamat: Jl. Setraria No.1, Sukarasa, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40164 14. Parit 9 Seafood Parit 9 Seafood ini sangat populer karena sajian seafood mereka standar restoran dengan harga kaki lima alias murah meriah. Di sini kamu memilih sendiri jenis dan ukuran seafood sebelum dimasak. Kamu juga memilih mau seafood yang masih hidup baru di masak atau yang fresh alias sudah tidak hidup tapi masih segar. Alamat: Jl. Anggrek No.61, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung 15. HDL 293 Seafood HDL 293 Seafood merupakan salah satu dari tempat makan seafood enak di Bandung yang paling terkenal dan langganan jadi tempat buka puasa bersama. Menu yang tersedia di sini lengkap, mulai dari ikan, udang, kerang, lobster, kepiting, semuanya ada. Semua olahan seafood di sini bisa disajikan dengan berbagai cara dan saus pilihan. Untuk sausnya ada saus lada hitam, rica-rica, mentega, asam manis, dan asam pedas. Alamat: Jl. Cilaki No.36, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung