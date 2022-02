Penampilan yang rapi dan anggun merupakan suatu kebanggaan bagi kalian para ladies karena jadi makin pede. Kebanyakan wanita zaman sekarang selalu ingin tampil OOTD ( Outfit Of The Day) agar selalu terlihat stylish dan berkelas. Banyak orang menilai untuk bisa selalu tampil stylish dan berkelas butuh biaya besar, namun nyatanya tak melulu begitu jika kamu bisa mengkolaborasi atau mix and match outfit yang digunakan dengan harga yang ramah di kantong.

Terlebih untuk kamu yang aktif dan dinamis, penampilan menjadi nomor satu yang ditonjolkan sebagai performance karena menunjukkan sebagai perempuan yang berkelas. Salah satu yang menonjolkan keanggunan wanita adalah rok.

Rok menjadi salah satu fashion item wanita yang tren-nya mengalami pergeseran dari waktu ke waktu.

Meskipun begitu, banyak juga rok-rok yang bisa kamu pakai untuk suasana santai atau aktivitas-aktivitas yang bersifat informal. Tentunya hal ini bergantung pada model dan jenis rok yang kamu pakai beserta outfit pasangannya.

Ada berbagai inspirasi model rok yang bisa kamu mix and match untuk tampil OOTD (Outfit Of The DaY) setiap harinya.

Sebab beda model, beda juga kesan yang ditampilkan. Intip inspirasi berbagai model rok yang kece, bisa kamu padukan outfit harian kamu nantinya. Yuk simak berikut ini ladies!

1. Rok Pleats

Untuk kamu yang gemar OOTD pergi keluar rumah, rok pleats bisa menjadi salah satu pilihan mix and match outfit yang tepat. Rok Pleats atau yang kita kenal rok lipit memang cukup familiar di industri fashion belakangan ini.

Sesuai dengan namanya, rok yang memiliki banyak lipatan vertikal itu bisa membuat kamu terkesan feminin dan chic. Model rok ini juga bisa membuat pemakainya terkesan lebih tinggi.

Kamu bisa memadupadankan rok pleats dengan atas kemeja,rompi rajut atau outer agar terkesan elegan. Hmm.. Kebayang bukan anggun seperti apa, jika kamu yang kenakan?

2. Rok Lilac

Kamu pencinta warna lilac? Sini merapat karena rok berwarna lilac bisa menjadi pilihan mix and match outfit kamu juga agar semakin tampil instagramable.

Saat ini, outfit berwarna lilac lagi hits banget! Mungkin kamu juga menyadarinya dari beragamnya foto OOTD yang diunggah oleh para influencer dan selebriti. Kamu bisa memadukan rok lilac dengan blouse putih dan open toe heels berwarna senada sehingga menghadirkan kesan berkelas.

Kamu bisa menggunakan Rok Lilac saat ingin pergi ketempat-tempat instagramble, sehingga ketika hasil jepretan foto OOTD kamu nanti akan semakin ngehits saat upload di instagram atau sosial media lainnya.

3. Rok Tutu / Tulle

Ketika pergi ke sebuah acara, outfit yang digunakan ingin menampilkan kesan feminin dan menggemaskan? Maka rok yang paling cocok untuk penampilan satu ini adalah model rok tutu. Model rok satu ini terbuat dari bahan tile yang kaku dan mengembang.

Rok tutu atau rok tulle pun termasuk model rok wanita yang hits dan banyak digunakan saat ini. Kamu bisa memilih aneka model rok tutu. Warna rok ini pun beragam, mulai yang warna netral hingga yang warna-warni dan playful.

Kamu bisa membuat berbagai macam OOTD Rok Tutu dengan berbagai pilihan atasan untuk aneka acara, baik casual maupun formal. Kalau untuk acara pesta, kamu bisa memadukan rok tutu dengan atasan seperti lace dan top berpayet. Jika digunakan untuk acara santai, kamu bisa memadukannya dengan T-shirt polos lalu ditambah dengan cardigan agar kamu terlihat semakin eye catching.

4. Rok Knit

Bahan knit sebenarnya sudah ada sejak silam dan kini hits kembali lho, karena selebgram sering terlihat menggunakanya. Nah, salah satu knit wear yang bisa bikin penampilan stylish abis adalah rok knit. Rok wanita ini memiliki bervariasi motif dan memberi kesan hangat sekaligus cute saat berjalan.

Untuk modelnya sendiri biasanya bodycon sehingga lebih membentuk lekuk tubuhmu. Kamu bisa menggunakan rok ini untuk segala acara santai lho. Mau buat OOTD-an bernuansa cute maupun street style yang cool juga bisa. Kebayang dong semakin berkelas

5.Rok Denim (Jeans)

Â

Freepik/lookstudio

Jeans masih disukai oleh berbagai kalangan hingga saat ini. Bahkan makin banyak OOTD dengan rok denim. Kamu bisa memadupadankan rok denim dengan kemeja putih dengan serta sepatu boots bewarna cream dan hand bag mungil hitam. Gaya outfit selebgram cantik dan keren satu ini bisa jadi inspirasi kamu saat bepergian.

Inspiratif dan kekinian banget kan model-model rok di atas, kini kamu nggak perlu worry untuk bisa tampil anggun serta berkelas karena bisa mix and match OOTD setiap harinya dengan mengenakan rok. Selain inspirasi outfit model rok di atas, kamu bisa intip Instagram @infashionindo untuk menemukan berbagai rekomendasi fashion terkini dengan harga terjangkau dari harga Rp20 ribu sampai Rp200 ribu. Its show time!

(Wid)