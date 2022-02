SOSOK Diana Dee Starlight semakin dikenal sebagai salah satu selebgram seksi. Potret penampilannya tak jarang membuat netizen gagal fokus.

Termasuk unggahan foto terbaru perempuan asal Manado tersebut di Instagram pribadinya, @diannadeestarlight. Diana Dee Starlight berpose di pinggir kolam renang dengan outfit yang tak hanya modis, tetapi juga terkesan seksi.

Diana Dee mengenakan tube top alias kemben ketat tie dye dengan corak dominasi hitam sedikit putih. Kemben membuat dada Diana Dee Starlight terekpos, sehingga memberi kesan seksi penampilannya.

Kemben juga membuat perut rata nan seksinya juga jelas terlihat. Diana Dee Starlight seperti ingin memperlihatkan bodygoals-nya yang aduhai di usianya yang kini menginjak 35 tahun.

Selain itu, paras cantik juga menambah pesona Diana Dee yang tampak awet muda. Diana Dee melengkapi penampilannya dengan memakai bucket hat yang membuatnya terlihat semakin kece dan seksi.

Alhasil, unggahan foto Diana Dee Starlight inipun langsung diserbu dengan beragam komentar dari netizen. Sebagian besar dari mereka gagal fokus melihat bodi aduhai Diana Dee yang seksi, bahkan ada yang berkelakar sampai mimisan!

"Jd mimisan 😂😂," kata @dwi_pras**

"Super kualitas terbaik dunia," ujar @susaj***

"you look so pretty ❤️❤️," tutur @superr_h***

"Tidak di ragukan lagi, bunda juaranya ❤️😍," ungkap @hm.g***

"Cantik montok," celetuk @tante***

"Body goalss❤️❤️❤️," ujar @ichaannisafa***

(hel)