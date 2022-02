VALENTINE identik dengan cokelat. Makanya, mengajak pasangan untuk pergi makan cokelat di malam Valentine bisa jadi ide yang paling romantis. Di Jakarta sendiri, ada banyak sekali kafe-kafe yang menyajikan cokelat sebagai menu utamanya.

Nah, jika Anda berencana untuk mengajak pasangan makan cokelat di kafe, berikut MNC Portal Indonesia berikan rekomendasi 5 tempat makan cokelat di Jakarta dengan suasana yang romantis.

Monggo Chocolate

(Foto: @chocolatemonggo/Instagram)

Setelah sukses membuka gerai di Yogyakarta, kini Monggo Chocolate bisa Anda kunjungi di Jakarta tepatnya ada di Plaza Senayan, Senayan City, dan Grand Indonesia. Karena menyediakan banyak menu dengan bahan dasar cokelat, Monggo Chocolate bisa menjadi tujuan yang tepat bagi Anda pecinta olahan cokelat.

Eric Kayser

(Foto: @erickayserid/Instagram)

Restoran Serba cokelat di Jakarta yang satu ini mudah dijumpai karena memiliki cukup banyak cabang. Ada di Plaza Senayan, Lippo Mall Puri, Gandaria City, dan French Embassy Complex. Eric Kayser adalah toko roti asal Paris yang tidak perlu diragukan lagi kelezatan tiap menunya.

Yang menjadi favorit kebanyakan orang adalah dessert dari Eric Kayser, sangat menggiurkan untuk dicoba. Menu Croissant Chocolate juga wajib Anda coba ketika berkunjung ke Eric Kayser, lezatnya olahan cokelat yang manis dan crunchy bisa membuat Anda ingin menikmatinya terus-menerus.

Dapur Cokelat

(Foto: @dapurcokelat/Instagram)

Ada yang belum tahu Dapur Cokelat? Industri cokelat asli Indonesia ini mudah dijumpai di beberapa kota di Indonesia. Di Jakarta, Dapur Cokelat memiliki banyak cabang salah satunya di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.12, Jakarta Selatan.

Anda bisa mencoba lezatnya cokelat kemasan, kue kering, permen cokelat, hingga kue ulang tahun khas Dapur Cokelat. Bisa disebut tempat serba cokelat di Jakarta karena Dapur cokelat menjual olahan cokelat yang lengkap dan lezat. Tak hanya itu, Dapur Cokelat juga menawarkan harga yang relatif lebih murah dibanding toko olahan cokelat lainnya.

Godiva

(Foto: @godiva/Instagram)

Gerai coklat internasional yang sudah ada sejak tahun 1926 ini memiliki banyak cabang yang tersebar di dunia. Tidak perlu diragukan lagi soal lezatnya olahan coklat disini. Godiva menawarkan berbagai menu coklat seperti es krim, coklat kemasan, biskuit, dan lain-lain.

Lezatnya coklat olahan khas Godiva siap memanjakan lidah. Godiva juga menyediakan merek coklat unggulan yang bisa Anda coba seperti Chocolatier dari Belgia. Ada dua cabang Godiva di Jakarta, yakni di Plaza Senayan dan Plaza Indonesia.

Better Chocolate Than Never





(Foto: @betterchocolatethannever/Instagram)

Better Chocolate Than Never, dari namanya saja sudah terlihat kalau restaurant yang satu ini menyediakan berbagai olahan coklat yang bisa dinikmati. Menu olahan coklat yang ditawarkan seperti es krim, pie, kue, dan lain-lain.

Tidak hanya menawarkan berbagai menu serba coklat yang lezat, Better Chocolate Than Never juga memiliki desain interior yang keren, elegan, dan instagramable. Soal kebersihan, restaurant serba coklat di Jakarta ini juga tidak perlu diragukan lagi.